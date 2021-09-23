Büyük hesaplaşma

Emir ERTORUN

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt alımıyla ilgili Merkezi İhale Komisyonu (MİK) ihalesinin tarafsız yapıldığını düşünmediğini ifade ederek, komisyona dava açarak kararı mahkemenin vermesine imkan sağlayacaklarını belirtti.

Akaryakıt tahlilleriyle ilgili iddia ve suçlamalarını sürdüren herkese tazminat davası açacağını ifade eden Arıklı, “Döneme göre muhalefet yapmanın ahlaksızlık” olduğunu kaydetti.

Arıklı, elektrik zammının gündemlerinde olmadığını ancak Kıb-Tek’in aylık 40 milyon TL zarar ettiğini işaret ederek, Kıb-Tek’in haklı zam talebine onay vermeyen bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun suç işlediğini söyledi. “Kurumu göz göre göre batırıyoruz” ifadesini kullanan Arıklı, “Kurumu kurtarmak için ya zam, ya da daha ucuza akaryakıt alımı kapısının açılması gerekiyor. Beni eleştirmekten başka formülü olan varsa açıklasın” dedi.

Son gelişmeleri değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı dün düzenlediği basın toplantısında Kıb-Tek konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakanlıkta yer alan basın toplantısında akaryakıt alımıyla ilgili son günlerde yaşanan olaylar ve gelişmeler hakkında bilgi de veren Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan ticaret anlaşmasına da değindi.

“MİK’e dava açacağız”

Erhan Arıklı, toplantıda yaptığı konuşmasında, basın toplantısını enerji ve ithalatla sanayide yapılan çalışmaları anlatmak üzere düzenlediklerini ifade etti.

En güncel konunun yakıt ihalesi olduğunu ifade eden Arıklı, ihaleyle başlayan sürecin Kıb-Tek’in kararıyla işleyeceğini kaydetti.

Herkesin bir an önce bu ihalenin sonuçlanmasını istediğini ifade eden Arıklı, 2019’da yapılan akaryakıt temin ve taşıma ihalesinde, ihaleye katılan bir şirketin sunduğu rafineri opsiyon belgesinin geçerli olmadığının zabıtlara işlenmiş olmasına rağmen Merkezi İhale Komisyonu’nun bu belgeyi kabul ettiğini belirtti. Sorumluluğun onlarda olduğunu ifade ederek, bu konuda baskı yapma veya kabul edip etmeme lüksleri olmadığını söyleyen Arıklı, MİK’e bu belgeyle ilgili dava açacaklarını söyledi.

Arıklı, buna onay vermesi durumunda muhalefetin Meclis’te kendisine sorumluluk yükleyeceğini ifade etti.

“Testler temiz ancak suçlamalar devam ediyor”

Erhan Arıklı, doğrudan alınan akaryakıtın “bozuk olduğu, halkı zehirlediği, makineleri bozduğu” iddialarının, testlerin temiz çıkmasıyla çürüdüğünü kaydetti.

Buna rağmen özür yerine halen suçlayıcı açıklamalar yapıldığını bu yüzden tüm bunlara karşı tazminat davası açacağını ifade eden Arıklı, “Bu durum basının da içinde bulunduğu seviyesizliktir. Özür dileme erdemdir ama özür yerine halen suçlayıcı haberler açıklamalar yapılıyor” dedi.

2019 ve 2021 yıllarında toplam zarar 282 milyon TL

Murakıp raporlarına göre KIBTEK’te 2019 ve 2021 yıllarında toplam 282 milyon TL zarar meydana geldiğini kaydeden Arıklı, kurumun şimdi de ayda 40 milyon TL zarar ettiğini söyledi.

Kurumun ayakta durması için kısa sürede ya büyük bir zam yaparak, ya da kuruma doğrudan spot piyasadan akaryakıt temini için şans verilmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, bu durumda kurumun 6 ayda zarardan kurtulabileceğini, borçlarının ödenebileceğini ve zam yapmak zorunda kalmayacaklarını kaydetti.