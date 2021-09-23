Büyük buluşma Yeni Boğaziçi’nde

İbrahim DİRAN

Yerel üreticilerin desteklenmesi ve yerel ürünlerin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen “Cittaslow Sunday” etkinliği, KKTC’de bu yıl süt ve süt ürünleri temasıyla 26 Eylül Pazar, KKTC’den Cittaslow’a üye beş belediye tarafından Yeni Boğaziçi Belediye Festival Alanı’nda düzenlenecek.

Yeni Boğaziçi’ndeki etkinlikte, hellim ve tarhana yapım atölyesi kurulacak, süt ürünlerin yanı sıra pek çok yerel ürünlerin satışı için tezgahlar kurulacak; etkinlikte Taşkent Doğa Parkı Koru Sergisi, halk dansları gösterisi ve Retro müzik grubu sahne alacak. Etkinlikler 10.00 ile 18.00 arasında yer alacak.

Cittaslow’a üye Lefke, Geçitkale, Tatlısu, Mehmetçik ve Yeni Boğaziçi belediyelerinin ortak etkinliği, Telsim Vodafone ile Mardo dondurmalarının sponsorluğunda ve Taşkent Doğa Parkı’nın katkılarıyla düzenlenecek.

KKTC’den beş belediye Cittaslow üyesi ve her yıl bir belediyede Cittaslow Sunday etkinliği düzenleniyor. Bugün yer alan tanıtım etkinliğine Cittaslow’a üye Lefke, Geçitkale, Tatlısu, Mehmetçik belediyelerinin başkanları da katıldı.

Zurnacılar: Hellim ve tarhana tanıtılacak

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Belediye Parkı’nda düzenlenen basın toplantısında, geçmiş yıllarda Geçitkale’de “zeytin”, Mehmetçik’te “bal” temalı Cittaslow Sunday’i etkinliği düzenlendiğini, Yeni Boğaziçi’nin de ikinci kez Cittaslow Sunday’a ev sahipliği yapacağını belirtti.

Cittaslow üyesi 285 belediyenin eş zamanlı etkinlik düzenleyeceğine dikkat çeken Zurnacılar, “Cittaslow Sunday’in amacı yerel üreticiyi desteklemek; yerel ürünleri tanıtmak, korumak, yaşatmak ve yaymak” dedi.

Etkinlikte yaklaşık 30 yerel üreticinin tezgah kurup yerel ürün satışı yapacağını kaydeden Zurnacılar, bu çerçevede geleneksel yöntemlerle hellim ve tarhana da yapılacağını söyledi.

Biletler 20 TL

Retro çalgıcıların Asya bebeğe yardım için sahne alacağını da kaydeden Zurnacılar, biletlerin 20 TL olduğunu ve gelirin hepsinin Asya bebeğe bağışlanacağını söyledi.

KKTC Cittaslow Ağı Bilim Kurulu Başkanı Azmi Ögen de Cittaslow’un sağlıklı yaşamı savunan bir manifesto olduğunu ve bir araç olduğunu kaydetti.

Öztaş: Yerel üretim öne çıktı

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise Cittaslow’un tüm ülkenin yaşaması gereken bir olgu olduğunu, pandeminin de yerel üretimin önemini öne çıkardığını kaydetti.

Sarıçizmeli: Bağlar verimli hale gelecek

Cittaslow’un önemli öğelerinden olan kooperatifçilik üzerine konuşan Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise, etkisini yitiren, zamanında büyük ihracat yapan Mehmetçik Karpaz Üzüm, Şarap ve Pazarlama Kooperatif Şirketi Kas-Koop’u yeniden aktifleştirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Sarıçizmeli bu yönde bir de tarımsal faaliyetler için sulama projesi üzerinde çalıştıklarını, üzümcülüğün geliştirilmesi ve ekili bağların daha verimli hale getirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Çakmak: Üreten kadınlara destek…

KKTC Cittaslow Genel Koordinatörü Münevver Ebedi Çakmak, Lefke’de Kırsal Kadın Kalkınma Kooperatifi ismi ile bir çalışma başlattıklarını, amaçlarının bölgede üretim yapan kadınlara destek vermek olduğunu, bunu diğer Cittaslow üyesi belediyelerde başlatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Asya bebek unutulmadı…

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise Cittaslow’un en önemli öğelerden birinin de yerel üretimi desteklemek olduğunu kooperatiflerin de bu amaç için en önemli kurumlar olduğunu ifade etti.

Sponsorlardan Telsim Vodafone’dan Sevim Beşok Esendağlı etkinliğe sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mardo dondurmalarını temsilen Özlem Ağıt da, hem süt hem de yerel ürünleri destekleme temalı bir etkinliği desteklemekten mutlu olduklarını ifade etti.

Retro müzik grubundan Kurultay Akbay da Asya bebeği destek için 21 kişilik bir ekiple sahne alacaklarını kaydetti.

Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği’nden Nazenin Taşçıoğlu Şahali, Karel bebek için düzenleyemedikleri konseri, bu etkinlikte Asya Bebek için düzenleme imkanı tanındığı için Belediyelere teşekkür etti.