Görüşmeyi iptal etti

Birleşmiş Milletler’deki ( BM) Türk Daimi Temsilciliği ile diğer diplomatik ve ticari misyonlarının tek çatı altında buluşturulduğu, bir katının da KKTC’ye tahsis edildiği “Türk Evi”nin açılış törenine Genel Sekreter Guterres’in yanı sıra Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’un katılması ABD’li Rum, Yunan ve Ermeniler’in sert tepkisine yol açtı.

Rum lideri Nikos Anastasiadis, Elfidoros ile planlanmış görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Fileleftheros’a göre ABD’li Rum örgütleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu için New York’a gitmesi ile pazartesi günü yapılan açılışta Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanında yer almasına tepki olarak Elpidoforos’un, “Kıbrıs Amerika Örgütleri Federasyonu”nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla cumartesi akşamı düzenleyeceği yemeğe davet edilmemesini istiyor.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in BM Genel Kurulu için New York’ta bulunmaları vesilesiyle Amerikan Başpiskoposu Elpidoforos ile görüşeceği de hatırlatıldı.

Amerika Helen Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos’un Fener Rum Patrikhanesi uhdesinde olduğunu belirten gazeteye göre dini ve siyasi unsurlar sıklıkla, Amerika Başpiskoposunu ve Fener Patriğinin seçilmesinin “Ankara’nın onayına tabi olduğu” iddiasını dile getiriyor. Elpidoforos’un açılış törenine Erdoğan ve Tatar’ın yanında katılması ABD’li Rumlar arasında “yeni bir durum yaratmış” görünüyor.

Haberde açılışa katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, törende, Türkiye’yi öven kısa bir konuşma yaptığına da vurgu yapıldı.

Alihtia, “Guterres Türkiye’nin Mültecilere Karşı Bonkörlüğünü Övüyor… Başpiskopos Elpidoforos’a Eleştiriler… Açılışta Tatar’ın Yanındaydı” başlıklı haberini açılışı yansıtan renkli bir fotoğrafla destekledi. Elpidoforos’un Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanında törene katılmasına yalnız ABD’li Rum ve Yunanların değil, Ermenilerin de ANCA isimli örgütü aracılığıyla tepki gösterdiğine işaret etti.