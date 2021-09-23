Bu bir rekor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta Nisan 2020’de yapılması beklenen genel seçimlere katılacak parti sayısının bu kez 14’ü bulması bekleniyor.

Halen parlamentoda temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) ilaveten, iki yeni kurulmuş 8 partinin daha seçimlere katılabileceği belirtiliyor.

Parlamento dışındaki Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Toplumcu Kuruluş Partisi (TKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP),Sosyalist Parti’nin yanı sıra (SP) yeni kurulan Millet Partisi ile Demokrasi ve Adalet Partisi’nin de seçimlere katılabilmek için ilçe kurultaylarına ağırlık verdiği görülüyor.

Bu arada tüm seçimlere katılarak rekor kıran Arif Salih Kırdağ’ın ‘Özgürlük ve Adalet Partisi’nin seçimlere katılıp, katılmayacağı konusu henüz netleşmedi. Diyalog’a konuşan Kırdağ “Parti olarak değilse bile bağımsız aday olarak seçimlere katılacağım” dedi.

Bu konuda halktan sürekli mesaj aldığını belirten Kırdağ “Özgürlük ve Demokrasi Partisini satın almak isteyenlere cevabınız nedir?” şeklindeki bir soruya “Bizde satılık parti yoktur” yanıtını verdi.

Kırdağ “Halkımız düzlüğe çıkmak istiyorsa bize destek versin” dedi.

Ataoğlu, Özgürgün’le görüştü

KKTC siyasetinin ilk sırasında UBP’nin Ekim sonunda gerçekleşen kurultayı ve genel başkanlık seçimi olsa da, diğer partilerin genel seçimlere hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdığı görülüyor.

İstanbul’a giden DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu dün UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti. Görüşmede, genel seçimler ve Özgürgün’ün adaya dönüşünün ele alındığı tahmin ediliyor.

Sosyal medya hesabından, ziyaretle ilgili bir fotoğraf paylaşan İnci Pars Özgürgün “Sevgili Fikri Ataoğlu ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Teşekkür ederiz” dedi.