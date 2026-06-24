Yine Cenevre

Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le görüşmek için Brüksel’e gitmesinden önce, bu hafta BM Genel Sekreteri Guterres’le New York’ta görüşeceğini belirtti. Haberde, BM Genel Sekreteri Guterres’in amacının, büyük olasılıkla Temmuz sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 formatındaki gayri resmi toplantıda Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başladığını ilan etmek olduğu ifade edildi.

BM açısından ortaya çıkan "yoğun hareketliliğin" Ulusal Konsey toplantısında ele alındığını yazan gazete, BM’nin yeni bir belge veya Guterres’in ortaya koyduğu gibi bir çerçeve hazırlamak konusunda kararlı göründüğünü öne sürdü.

Haberde, BM Genel Sekreteri ve çalışma arkadaşlarının, Avrupa Birliği (AB) unsuruna çok fazla yatırım yaptıklarına da işaret edildi.

Gazete, Kıbrıs sorunundaki perde gerisini ve Rum siyasi liderliğinin yaptığı toplantıda görüşülenleri bilen “kaynaklara” atıf yaparak, şu ifadelere yer verdi:

“Holguin ve Patti Londono’yla (Holguin’in yardımcısı) birlikte BM açısından iki düzeyde yoğun hareketlilik yaşanırken, Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir belge veya Guterres’in hazırladığı gibi bir çerçeve hazırlamak konusunda kararlı görünüyor. Birleşmiş Milletler müzakerelerin yeniden başlamasını ilan edecek genişletilmiş bir konferans istiyor, BM Genel Sekreteri ve çalışma arkadaşları Avrupa Birliği (AB) unsuruna çok fazla yatırım yapıyor.”

Holguin’in Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla randevusunun ayarlandığını, ayrıca Holguin’in Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşeceğini ancak randevu tarihiyle ilgili henüz yanıt alamadığını ifade etti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde gerek Costa gerekse de Ursula von der Leyen’le Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele aldığı da anımsatıldı.