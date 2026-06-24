Sigortalı sayısı arttı

Meclis toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu 2025 yılından 2026 Mayıs ayına kadar 4 bin iş yeri açıldığın, sigortalı sayısının arttığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün tarım, hayvancılık, çevre ve hükümetin icraatları tartışıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat, üretim sektörünün paydaşlarının kendilerine ulaştığını ve sorunları dile getirdiğini aktardı. Kürşat, narenciye sektörü konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Greyfurt üreticilerinin ödeme beklediğini kaydeden Kürşat, valensiya ve king mandalinada birkaç üretici dışında ödemelerin yapılmadığını ifade etti. Kürşat, “Bu ürünlerin ne kadarı satıldı, satıldıysa para nerededir?” diye sordu.

Balon balığıyla ilgili kıyı şeritlerinin, sahillerin tehdit altında olduğunu söyleyen Kürşat, söz konusu balığın temas halinde insanlara zarar verebileceğini ifade etti.

Narenciyede ödeme planı açıklanacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise 50 bin ton valensiya hasadının tamamlandığını, bin ton civarı hasat kaldığını ifade etti. Çavuş, hasadın hemen arkasından ödeme planını açıklayacaklarını belirtti. Bakan Çavuş, ödemede birine ayrıcalık yapılmadığını da vurguladı.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin kendisini ziyarete geldiğini anlatan Çavuş, ziyarette, “Biz size 10 bin tonluk hibe arpanızı vereceğiz.” dediğini söyledi.

Ülkeye yapılan en büyük iyiliklerden bir tanesinin asaf ırkını ülkeye getirmek olduğunu dile getiren Çavuş, süt fiyatını en erken zamanda hayvan üreticileriyle bir araya gelip, açıklayacaklarını kaydetti.

Balon balığıyla mücadeleyi en yükseğe çektiklerini belirten Bakan Çavuş, balıkçılara verilen desteğin umut verici olduğunu da ifade etti.

Ek ücret desteği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, ekonomik anlamda verilerin ve son siyasi gelişmelerin önemli olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak değişik sektörlere prim destekleri olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, ilk kez çalışma hayatına katılacak KKTC vatandaşlarına ek ücret desteği yapıldığına da dikkat çekti. Sigortalı sayısının arttığını dile getiren Hasipoğlu, 2025 yılından 2026 Mayıs ayına kadar 4 bin iş yeri açıldığını belirtti.

