Ömer KADİROĞLU

Guterres planı kapsamında Güzelyurt’un da Rumlara iade edilecek yerler arasında olduğu belirtilirken, bu durum bölge halkının tepkisine yol açtı. Uzun yıllardır bölgede yaşayan vatandaşlar, “Güneye gidecek halimiz yok” diyerek olası bir yer değişikliğine karşı çıkarken, bazıları ise ancak kapsamlı bir anlaşma ve alternatif yaşam alanı sağlanması halinde bu duruma sıcak bakabileceklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Durdu Koruçam

“1974 yılından bu yana Güzelyurt bölgesinde kalıyorum. 22 yıl Sanayi Holding’de çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir su şirketinde dağıtım yaptım. Daha sonra dondurma arabası alıp dondurma satışı yaptım şimdi de Güzelyurt’ta kahve çalıştırıyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında Güzelyurt’un Rumlara geri verilmesi söz konusu olmaz. İnsanlar 50 yıldır burada yaşıyor, hayatlarını kurdu o nedenle ben bu duruma karşıyım. Güneyde evim de mallarım da vardı ancak oraya da gitmek istemem. Zaten oradaki evlerimiz bakımsızlıktan yıkıldı. Güzelyurt eğer gerçekten verilecek noktaya gelirse bize verecekleri yeni konuta Güzelyurt’u bırakıp giderdim.”

Sedat Pilli

“1987 yılından beri Güzelyurt’ta kalıyorum. Devlette 38 yıl çalıştım ve emekli oldum şimdi de tarım işi ile uğraşıyorum. Güzelyurt’un iadesi konusunda yapılan konuşmalara ben karşıyım. Zamanında Annan Planı’na biz “evet” Rumlar “hayır” dedi ancak kazanan Rumlar oldu. Bence bir anlaşma olmayacaktır. Güneyde evlerim vardı ancak hepsi yıkıldı ve oraya dönmek istemem. Eğer bir gün sağlam bir anlaşma olacaksa belki o zaman bizler de bize temin edilecek yerlere gideriz.”

İsmail Seyhani

“1974 yılından bu yana Güzelyurt’ta yaşıyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında Güzelyurt’un verilecek olması asla kabul edilemez. Rumlar KKTC’yi parçalamak ve bizi idaresine almak istiyor. Güneyde evim var ancak oraya dönmek istemiyorum. Rumlar iki kardeşimi şehit etti o nedenle oraya gitmek istemiyorum.”

Ali Erses

“Güzelyurt’ta 50 yılı aşkın süredir yaşıyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında hazırlanan yeni planda Güzelyurt’un da Rumlara iadesinden söz ediliyor. Kalıcı bir anlaşma ve çocuklarımız için iyi bir gelecek olacaksa Güzelyurt’un verilmesini kabul edebiliriz. Güneyde evlerimiz var ancak oraya gidip bu saatten sonra oraya ayak uydurmamız mümkün değildir. Güzelyurt’taki mallarımıza karşılık bize başka yerden mal verseler çocuklarımızın geleceği için kabul ederdim.”

Mahmut Güven

“1977 yılından bu yana Kıbrıs’ta yaşıyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında ben Güzelyurt’un verilmesine sıcak bakmam. Yıllardır buraya alıştık ve başka yerde yapamayız. Burada bir bahçe satın aldım ve o bahçede iş yapıyorum. Günün birinde illa ki Güzelyurt’tan gideceksiniz derlerse ve bize başka yer vereceklerse taşınacağız.”

Neczat Kaymakamoğlu

“1974 yılından bu yana Güzelyurt’ta yaşıyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında Güzelyurt’un verileceği söylemlerine inanmıyorum. Şu andaki yolsuzlukları, hırsızlıkları ve mahkemede görüşülen davalarla ilgili gündemi değiştirmek için ortaya atılmış bir şeydir. Zaten Kıbrıs sorununun çözümü halkın istemesi ile değil Türkiye’nin istemesiyle ilgilidir. Güzelyurt’u, Girne’yi vereceğiz de Kıbrıs sorunu çözülecek gibi bir durum söz konusu değildir. 50 senedir aynı hikayeler aynı yalanlar sürüyor. Güneyde evim var ancak ben değil oraya dönmek adayı terk etmek istiyorum çünkü güzelim cennet adayı cehenneme çevirdiler. Halkın yaşam sevinci kalmadı. Burada önemli olan devletin gücünü arttırmak ve gençlerin önünü açmaktır. Sonra da Kıbrıs sorununun çözümünü hallederler.”

Yahya Karagöz

“17 yıldır Güzelyurt’ta yaşıyorum ve çiftçilik ile uğraşıyorum. Kıbrıs sorununun çözümü için hazırlanan yeni planda Güzelyurt’un verilmesi konuşuluyor ancak kanla, savaşarak alınan bir yer masa başında verilmez. Biz her zaman barıştan yanayız ve güzel bir anlaşmanın olması bu anlaşma çerçevesinde de iki devletli çözüm modeli hayata geçmelidir. Güzelyurt’un verilmesini doğru bulmuyorum ancak eğer bir anlaşma olacaksa ve mecburen Güzelyurt’tan kaçmamız gerekecekse gideriz.”