Erhürman çifti de dinledi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Çoksesli Çocuk Korosu dün ilk konserini verdi.

Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından ilk konserini veren koronun şefliğini Emine Ferit ve Erkan Dağlı üstlenirken, piyano eşliklerini Demet Alkan ile Gözdem İlkay gerçekleştirdi.

Dünya Müzik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da düzenlenen konseri Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman da dinledi.

Konserin başında söz alan Nilden Bektaş Erhürman, projenin hayata geçirilme sürecini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu vizyonla Cumhurbaşkanlığı’nın halkın evi olması anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Nilden Bektaş Erhürman, çocukların sanatla iç içe büyümesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Konser kısa bir zaman diliminde hazırlansa da yoğun bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, projenin yaklaşık 6 ay önce Erkan Dağlı’nın ziyaretiyle gündeme geldiğini ifade etti.

Koroda yer alan çocukların her cumartesi günü disiplinli bir şekilde çalışmalara katıldığını, kendisinin de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bazı çalışmaları izlediğini kaydeden Nilden Bektaş Erhürman, çocuklara ve ailelerine özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Nilden Bektaş Erhürman’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanlığı Çok Sesli Çocuk Korosu ilk konserini verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, konserin sonunda sahneye çıkarak çocuklara eşlik etti.



