‘Tarih yok sayılamaz’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Kıbrıs davasının kökleri derindedir” diyen Bahçeli, Enosis hayalinin 1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs üzerinde “kara bir gölge” gibi bulunduğunu ifade etti. EOKA terörünün Kıbrıs Türkü’nün canına ve malına kastettiğini söyleyen Bahçeli, 1960 ortaklık Cumhuriyeti’nin Rum tarafının Türkleri eşit kurucu ortak olarak kabul etmek istememesi nedeniyle kısa sürede işlevsiz hale geldiğini belirtti. Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adada barışın ve dengenin teminatı olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye’ye yönelik Kıbrıs eleştirilerine tepki göstererek, “Bu tarihi yok sayarak Türkiye’ye Kıbrıs dersi vermeye kalkışanlar hakikatin üstünü örtemez” dedi.

Bahçeli konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün yıllar boyunca kuşatma altında yaşadığını, köylerin yakıldığını ve sivillerin zarar gördüğünü öne sürerek, Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak 1974’te harekâtı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kıbrıs’ta çözüm modellerine de değinen Bahçeli, “Kıbrıs’ta hakikatin adı iki millettir, iki devlettir, iki ayrı egemen iradedir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün tartışmaya açılamayacağını belirten Bahçeli, KKTC’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bahçeli ayrıca Mavi Vatan vurgusu yaparak, Türkiye’nin denizlerdeki hak ve çıkarlarının korunacağını, Doğu Akdeniz’in enerji ve güvenlik açısından kritik bir bölge olduğunu ifade etti.

Üstel: Güçlü desteği çok önemli

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına destek vererek memnuniyetini ifade etti. Üstel, Kıbrıs Türk halkının “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü” temelindeki haklı davasına Bahçeli’nin verdiği güçlü desteğin kendileri için kıymetli olduğunu belirtti. Üstel, Bahçeli’nin “Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı egemen devlet bulunduğu” yönündeki değerlendirmesine katıldıklarını ifade ederek, bu gerçeklerin değiştirilemeyeceğini söyledi.

