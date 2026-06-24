Partisinin gelecek planlarını anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ulukışla köyünü ziyaretinde, üretime ve adil paylaşıma dayalı bir ekonomik modeli hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi.

CTP Mağusa İlçesi, Ulukışla köyünü ziyaret etti. Ziyarete CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy, Erkut Şahali, Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu, MYK üyeleri Hasan Öztaş, Koral Aşam, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso ve ilçe yöneticileri katıldı.

Ziyarette bölge halkının talep ve önerilerini dinleyen Sıla Usar İncirli, CTP’nin çözüm önerilerini de aktardı.

Kamu kaynakları halkın refahı için kullanılacak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında herkesin eşit, adil ve kardeşçe yaşayacağı, kimsenin ayrıştırılmadığı şeffaf bir düzen kuracaklarını vurguladı. “Bu ülkeyi hep birlikte adım adım iyileştireceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz. 2027’de iktidar halkın olacak.” diyen İncirli, üretime ve adil paylaşıma dayalı bir ekonomik modeli hayata geçirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Ekonomik tabloyu da değerlendiren İncirli, enflasyonun kontrol altına alınamadığını ve halkın alım gücünün ciddi şekilde eridiğini ifade ederek, hükümetin hayat pahalılığıyla mücadele etmek yerine bu soruna kayıtsız kaldığını söyledi. İncirli, hükümetin ülkeyi milyarlarca liralık borç yükü altına soktuğunu, çocukların geleceğini ipotek altına aldığını kaydederek, “Borcun borçla, faizlerin ise yeni borçlarla ödendiği sürdürülemez bir yapı yaratıldı.” dedi ve yanlış ekonomi politikaları nedeniyle toplumun giderek yoksullaştığını söyledi. İncirli, CTP iktidarında kamu kaynaklarının belirli çevrelerin çıkarına değil, halkın refahı için kullanılacağını vurguladı.

