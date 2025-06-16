Üç günde büyük yıkım

İsrail-İran savaşı Devam ediyor. İran füzeleriyle vurulan İsrail'de 13 kişinin öldüğü bildirilirken İran yeni balistik füze saldırısı başlattı.

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın misillemesi üçüncü gününde sürdü.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 128 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi yaralandı.

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırıyı başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

İsrail'de en az 13 kişi hayatını kaybetti. 380 kişi ise yaralandı.

Hayfa sokaklarında yangın

İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Hedefte Tel Aviv ve Kudüs'ün yanı sıra Hayfa kenti de vardı. Hayfa'ya isabet eden füzeler sokaklarda yangına sebep oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade, "İsrail, İran Dışişleri Bakanlığı binalarından birine saldırdı" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin isabet aldığını bildirdi. İsrail ordusu, İran'dan yeniden füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Tel Aviv ve Kudüs'ten sirenler yükseliyor.

Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar oluyor.

Balistik füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti. Füzenin düştüğü Hayfa'da 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail medyası, Hayfa'da iki binanın yandığını, çok sayıda noktada yangın çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu da İran'ın füze saldırısında birden çok yerin vurulduğunu doğruladı. İsrail ordusu, İran batısındaki onlarca karadan karaya füze hedefine karşı saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının, Tahran'daki karadan karaya füze üretim tesisleri, radar tesisleri ve füze fırlatıcılarına saldırıp imha ettikleri açıklandı.

İsrail ordusu, okulların kapatılması da dahil olmak üzere kamu güvenliği kurallarının 17 Haziran 20.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İran Devlet Televizyonu ise Tahran'da hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ukrayna, İsrail'in İran'a saldırılarında 3'ü çocuk 5 Ukraynalının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rejim değişebilir

İsrail Başbakanı Netanyahu, çatışmaların İran'da rejim değişikliği ile sonuçlanabileceğini ifade etti.

ABD ve Trump'ın saldırılar konusunda önceden bilgilendirildiğini söyleyen Netanyahu, "İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi ve yardımcısını öldürdük" dedi.

Netanyahu, "Amerikan pilotları İsrail'e ilerleyen insansız hava araçlarını düşürüyor" dedi.

Netanyahu, İran'ın Natanz'daki nükleer tesisinin ana binasını imha ettiklerini açıkladı.

İsrail'de OHAL süresi uzatıldı

İsrail medyasının bildirdiğine göre İsrail'de olağanüstü hal 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İran'da ise tüm eğitim kurumlarının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Öte yandan Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Rus vatandaşlarının İran'dan karayoluyla tahliyesi için çalıştıklarını açıkladı. Açıklamayı Rus RIA haber ajansı aktardı.

