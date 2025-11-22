‘Ülkeme ihanet etmeyeceğim’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Washington yönetiminin hazırladığı barış planına ilişkin "çok fazla siyasi baskı" gördüğünü belirterek "Ukrayna'ya ihanet etmeyeceğim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, Rusya ile yapılacak olası yeni barış anlaşması çerçevesi konusunda ABD ile yürütülen görüşmeler sürerken, Ukraynalılara birlik çağrısı yaparak ülkenin “ya en büyük müttefikini kaybetme ya da onurundan vazgeçme” riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi:

“Tarihimizin en zor anlarından birindeyiz. Önümüzdeki hafta Ukrayna için çok zor olacak, çok fazla siyasi baskı öngörüyorum ama Ukrayna'ya ihanet etmeyeceğim. Şu anda Ukrayna üzerindeki baskı, bugüne kadarki en ağır baskılardan biri. Ukrayna çok zor bir tercih ile karşı karşıya kalabilir: Ya onurunu kaybetmek ya da en büyük ortağını riske atmak. Ya bu çerçevenin zor 28 maddesi, ya da olağanüstü sert bir kış ve daha büyük riskler. Özgürlüksüz, onursuz, adaletsiz bir hayat. Amerika ile ve tüm ortaklarımızla sakin biçimde çalışacağız. Ana partnerimizle yapıcı çözümler arayacağız. Argümanlar sunacağım, ikna etmeye çalışacağım, alternatifler önereceğim. Ancak kesinlikle düşmana; Ukrayna’nın barış istemediğini, süreci baltaladığını ya da diplomasiye hazır olmadığını söyleme fırsatı vermeyeceğiz. Şimdi tüm Ukraynalılara sesleniyorum. Halkımıza, vatandaşlarımıza, siyasetçilere, herkese. Birleşmeliyiz. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Kavgayı bırakmalıyız. Siyasi oyunları durdurmalıyız. Savaş halindeki bir ülkenin parlamentosu birlik içinde çalışmalıdır. Savaş halindeki bir ülkenin hükümeti etkili şekilde çalışmalıdır. Ukrayna’yı o zaman (24 Şubat 2022’de) terk etmedik, şimdi de etmeyeceğiz. Ve çok iyi biliyorum ki tarihimizin bu en zor anlarından birinde yalnız değilim. Ukraynalılar devletlerine inanıyor ve hepimiz biriz. Hatırlıyoruz: Avrupa bizimle oldu. İnanıyoruz: Avrupa bizimle olmaya devam edecek. Elbette çelikten yapılmış gibiyiz. Ama en güçlü metalin bile bir noktada yorulabileceğini unutmamalıyız.”