Belediye karşı çıkıyor

Larnaka’daki Yahudi toplumunun ABD Başkanı Donald Trump’ı, İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakılmasında oynadığı rol konusunda onurlandırma kararının hoşnutsuzluk ve karışıklığa neden olduğu belirtildi.

Politis gazetesi Larnaka’daki Yahudi toplumunun son günlerde resmi bir davetiye yayımladığını ve bunun aracılığıyla Larnaka’daki Verginas lisesi karşısındaki alanda bir ağaç dikme etkinliği gerçekleştirileceğini duyurduğunu iletti.

Etkinliğin 23 Kasım’da gerçekleştirilmesinin planlandığını yazan gazete, resmi davette rehineleri serbest bırakan Trump onuruna yaşam ve umudun sembolleri olarak 48 ağaç dikileceğine atıfta bulunulduğunu kaydetti.

Öte yandan Yahudi toplumunun Larnaka belediyesinden ağaç dikme etkinliğinin ABD Başkanı Trump onuruna yapılacağını gizlediğini kaydeden gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak belediyenin Yahudi toplumu tarafından kandırıldığının görüldüğünü belirtti.

Belediyenin başlangıçta söz konusu etkinliğin çevresel bir eylem olduğunu düşündüğünü ve bunun aynı zamanda ABD Başkanı lehinde net bir siyasi mesaja da sahip olacağını düşünmediğini kaydeden gazete, yerel makamların Yahudi toplumuna basit bir ağaç dikme etkinliği gerçekleştirmek için izin verdiğini ifade etti.

Belediyenin siyasi niteliğe sahip etkinlikle ilgili resmi bir bilgilendirmeye sahip olmadığını ve durumun çeşitli yorumlara neden olduğunu da kaydeden gazete, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın Yahudi toplumunun söz konusu alana ABD Başkanı Donald Trump lehinde siyasi mesajlar içeren levhalar yerleştirmesine izin vermeyeceğini söylediğini iletti.