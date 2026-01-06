Tehditler savurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolás Maduro’nun kaçırılması iddialarının ardından yaptığı açıklamalarda Latin Amerika ülkelerini ve özellikle Kolombiya ile Küba’yı hedef aldı.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere konuşarak Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu açık sözlerle eleştirdi. Kolombiya ve Venezuela’yı “çok hasta” olarak nitelendiren Trump, Bogota’daki hükümetin “kokain üretmeyi ve ABD’ye satmayı seven hasta bir adam” tarafından yönetildiğini ileri sürdü. Trump, Kolombiya’ya karşı bir ABD operasyonu olup olmayacağı sorusuna, “Bana iyi bir fikir gibi geliyor” yanıtını verdi.

Küba’ya yönelik açıklamalar

Trump, Küba hakkında da açıklamalarda bulundu. Caracas’taki ABD operasyonunda çok sayıda Kübalının öldüğünü belirten Trump, Küba’ya askeri müdahalenin gerekli olmadığını savundu. Adanın ekonomik olarak çökme noktasında olduğunu ileri süren Trump, “Küba düşmeye hazır” ifadelerini kullandı ve adanın gelirinin büyük bölümünü Venezuela petrolünden sağladığını, artık bu geliri elde edemediğini iddia etti.

Meksika’ya uyarı

Trump, uyuşturucunun Meksika üzerinden ABD’ye aktığını öne sürerek Meksika’yı uyardı. Trump, “Kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor, yoksa bir şeyler yapmak zorunda kalacağız” dedi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’u olumlu nitelendiren Trump, Meksika’ya asker göndermeyi teklif ettiğini ancak kartellerin çok güçlü olduğunu belirtti.

Grönland meselesi

ABD Başkanı, ulusal güvenlik açısından Danimarka’ya bağlı Grönland’a ihtiyaçları olduğunu söyledi. Grönland’ın Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu belirten Trump, adada bir ABD üssü bulunduğunu hatırlattı.