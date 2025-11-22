Yok hükmünde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunan Alayı’na madalya takdim töreninde yaptığı konuşmada, Türk askerinin adadan çekilmediği ve garanti sistemlerinin sürdüğü bir çözümün mümkün olamayacağını savundu.

Malunda’da düzenlenen ve Kıbrıs’taki Yunan Alayı’na (ELDİK) onur madalyalarının takdim edildiği törende konuşan Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin mesajlar verdi. Hristodulidis, Türk askerinin adadan ayrılmadığı ve “geçmişe ait garanti sistemlerine mahkûm eden” bir düzenlemeye onay verilmesinin söz konusu olmadığını iddia etti.



Alphanews’te yer alan habere göre; Türkiye’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Hristodulidis, “Türkiye, 51 yıldır ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ topraklarının üçte birinden fazlasını yasa dışı şekilde işgal etmeye devam ediyor” iddiasında bulundu, ayrıca Türkiye’nin, kayıp kişilerin akıbetinin araştırılabilmesi için gerekli askerî arşivlere erişim izni vermediğini de öne sürdü.

Hristodulidis, Türk askerinin adadan çekilmediği, “Soğuk Savaş döneminin mantığına ait garantilere dayanan” bir çözümü kabul etmeyeceklerini belirterek, “Kıbrıs” ile Yunanistan’ın ulusal konularda tam uyum içinde hareket ettiğini ifade etti. Yunanistan’ı “Kıbrıs’ın en sağlam ve en tutarlı müttefiki” olarak tanımladı.

Erhürman: Kabulünün imkansız olduğunu bildiği bir “ön şartı” ortaya koydu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Hristodulidis’in açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman şunları belirtti:

“Sn. Hristodulidis benim dört maddelik metodoloji önerime “ön şart” diyordu. Onlar ön şart falan değildi ama bu açıklamasıyla kendisi kabulünün imkansız olduğunu bildiği bir “ön şartı” ortaya koymuş oldu.



Bu adada egemenlik haklarına sahip iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, “garantör” sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sn. Hristodulidis’in bu konuda, böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigal!

Bu adada bir çözüm atmosferine ihtiyaç var dedim. Sn. Hristodulidis’e ve bana bu konuda çok iş düşüyor dedim ve diyorum. Ben bu konuda son derece samimiyim.

Onun için bu aşamada şunu söylemekle yetiniyorum: Sn. Hristodulidis’in yukarıda alıntıladığım açıklaması benim için yok hükmündedir!

