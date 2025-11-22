Destek talep edildi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret ederek, üretim sektöründeki sorunları aktardı.

CTP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile görülen birlik başkan ve yönetimi kaba yem ve balya krizi, şap hastalığı nedeniyle kapanan Türkiye kapısı, artan maliyetler ve hellim tescil konularını gündeme getirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, hükümetin sektöre gereken ilgiyi göster-mediğini iddia etti. Onalt, kaba yem ve balya temininde yaşanan sıkıntılar ile şap hastalığı sonrası Tür-kiye kapısının kapanmasının üreticiyi ciddi biçimde zorladığını belirterek, “Bugün muhatap bulamadı-ğımız için muhalefeti ziyaret ediyoruz” dedi.

Onalt, üreticilerin giderek üretimden uzaklaştığını ve çiftliklerin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu-nu söyledi.

Canlı et fiyatları ve artan maliyetlerin sektörün taşıyamayacağı bir noktaya geldiğini savunan Onalt, hellim tescil sürecinin hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Onalt, ülkede kaba ot ve saman bulunmamasına dikkat çekerek üretimin sürdürülebilirliğinin tehlikede olduğunu ifade etti.

“Ekonominin güneye kaymaması ve halkımızın üretimden faydalanması için elimizden geleni yaptık ancak girdi maliyetlerimiz artınca dayanacak gücümüz kalmadı. Hükümet bizi mutsuz etti; tüccarların hükümeti oldu. Maliyetler böyle giderse üretici batacak” dedi.

Birlik olarak aylardır çözüm arayışı içinde olduklarını belirten Onalt, yetkili makamlarla görüşme talep-lerinin yanıtsız kaldığını söyledi.

“Gerçek maliyetleri ortaya koyan kapsamlı bir çalışma hazırladık ve Başbakan ile Tarım Bakanı’na sun-duk. Tüm üretim sektöründe ciddi sıkıntılar var. Sesimizi duyurmak için muhalefet partilerini ziyaret ediyoruz. Hükümet sermayenin yanında, üreticinin değil. Bir yıldır süt ve canlı hayvan fiyatlarında gerileme var. Çiftlikler bir bir batma noktasına geldi” ifadelerini kullandı.

CTP’den sektöre destek vurgusu

CTP Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Erkut Şahali, toplantıda yaptığı değerlendirmede hayvancılık sek-törünün uzun süredir ekonomik baskıların yanı sıra yönetim eksikliğiyle mücadele ettiğini belirtti. Şa-hali, kaba yem krizinin üreticiyi besleme maliyetlerinde zorladığını, balya tedarik zincirindeki aksaklık-ların sürdüğünü ve şap hastalığı nedeniyle Türkiye kapısının kapanmasının sektörde belirsizliği artırdı-ğını kaydetti.

Şahali, mevcut tablonun yönetim kaynaklı istikrarsızlığın sahadaki somut sonucu olduğunu ifade ede-rek, üreticinin yalnız bırakıldığını söyledi. CTP’nin, üretim politikalarının güçlendirilmesi, maliyetlerin kontrol altına alınması ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak uygulamalar için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti.

Çetereisi hazırladıkları dosyayı Çeler’e sundu

Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çetereisi de hazırladıkları dosyayı TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e sunarak, verilerin resmi kaynaklara dayandığını ve 2023–2025 karşılaştırmalı fiyat analizlerinin hay-vancılığın geldiği noktayı açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Çetereisi, öz sermayeleriyle ayakta duran işletmelerin gün geçtikçe iflas noktasına sürüklendiğini vur-guladı.

Canpolat Şemi ise özellikle küçükbaş hayvancılığın çok zor durumda olduğunu belirterek, “Bu dosyada KKTC’nin gerçekleri ortaya kondu. Boşuna feryat etmiyoruz. Destek bekliyoruz” dedi.

