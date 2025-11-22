23 milyar 231 milyon TL

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasa-rısı görüşmeleri devam etti. Komite Başkanı, UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay baş-kanlığında saat 10.20’de başlayan toplantıda, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23 milyar 231 milyon 841 bin TL olarak öngörülen bütçesi ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, KKTC bütçesinin yaklaşık yüzde 12’sinin Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrıldığını belirterek, yerel yönetimlerin eğitime yaptığı katkıların da önemli bir destek sağladığını vurguladı.

Komite görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığın genel çalışmaları hak-kında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat depremi sonrası başlatılan okul güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, nüfus artışına bağlı olarak sınıf kapasitelerinin düzenlendiğini ve yeni okul yapım çalışmalarının yoğun şekil-de devam ettiğini kaydetti. Bakan, Alsancak’ta 30’uncu okulun temelinin atıldığını ve 12 hayırsever tarafından okul yaptırıldığını söyledi. Ayrıca, 580 sınıf yapıldığını, 26 binden fazla ergonomik sandalye, 18 bine yakın masa, 2 bin civarında klima temin edildiğini ve okullardaki iklimlendirme sorununun giderildiğini belirtti. Okullardaki güvenlik zafiyetlerinin önlenmesi için 2 bin 100 kamera kurulduğunu, 1800 civarında akıllı tahta alındığını ve her yıl bu sayının artırılacağını ifade etti.

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, yeni ilahiyat koleji açılması ve kıyafet tüzüğü ile ilgili hükümete eleştirilerde bulundu. Derya, bazı öğrencilerin ülkeye öğrenci olarak gelip zaman zaman kaçak işçi du-rumuna düştüğüne dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-lığı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) iş birliğiy-le çözüm üretebileceğini söyledi.

AÖA, LAÜ ve DAÜ bütçeleri de onaylandı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 23 milyar 231 milyon 841 bin TL olarak öngörülen bütçesi onaylandı.

Daha sonra görüşülen Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 91 milyon 116 bin TL’lik bütçesi meclis komitesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite-si'nde, 2 milyar 405 milyon 878 bin TL’lik Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bütçesi de oy çokluğuyla geçti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 8 milyar 674 milyon 946 bin TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Büt-çe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylandı. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası’ndan (DAÜ-PER-SEN) yetkililer de katıldı.

