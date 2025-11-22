KKTC’nin yasaları böyle

Hüseyin ÇİÇEK

Girne’de evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen, önce annesinin evli olduğu kişinin nüfusuna, daha sonra biyolojik babasının nüfusuna kaydedilen 20 yaşındaki Fatoş Horuz, kimliksiz kaldı. 18 yaşını geçtiği için Muhaceret Yasasına göre, oturma ve çalışma izni veyahut öğrenci izni al-ması gereken Horuz, ne KKTC ne de Türkiye vatandaşlığı olmadığı için yasal statüye kavuşa-madı. Biyolojik babası KKTC vatandaşı olmasına rağmen bu haktan yararlanamayan ve geçti-ğimiz gün KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan genç kız dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Horuz’un 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verilirken, avukatı müvek-kili için çalmadık kapı bırakmadığını ancak bir sonuç alamadığını dile getirdi.



Mahkeme süreci

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Fatoş Horuz, Beyarmudu Polis Karakolu’na ifade vermek üzere çağrıldığı sırada kimlik kartı ibraz edemedi. Sadece doğum belgesi sunması üzerine muha-ceret birimiyle iletişime geçildi. Yapılan kontrollerde Horuz’un doğduğu tarihten itibaren KKTC dışına çıkış yapmadığı belirlendi. Polis, Horuz’un reşit olduktan sonra yasal statüye geçmek için resmi bir adım atmadığını ve bu nedenle izinsiz ikamet statüsünde göründüğünü açıkladı. Polis, zanlının yaklaşık 800 günlük vize cezasına düştüğünü de mahkemeye aktardı. Polis, zanlının avukatı aracılığıyla yasal statü kazanmak için girişimleri bulunduğunu ancak serbest kalması halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edeceğini ifade ederek tutukluluk talep etti. Mah-keme, talebi değerlendirerek 7 gün tutukluluk emri verdi.



Avukat Beste Dal: Tüm kapılar yüzümüze kapandı

Mahkeme önünde açıklama yapan Fatoş Horuz’un avukatı Beste Dal, 2005 yılında Girne’de doğan müvekkilinin, bir defa bile ülke dışına çıkmadığını belirtti. Evlilik dışı doğan müvekkili-nin babasının 2023 yılında vatandaşlık hakkı elde ettiğini, müvekkilinin de defalarca İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’ne vatandaşlık başvurusu yaptığını, ancak başvuruların resmi ola-rak işleme koyulmadığını anlatan Dal, 17 Kasım’da tutuklanan müvekkili için, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği dahil çalmadıkları kapı kalmadığını ancak tüm kapıların yüzlerine kapandığını ve sonuç alamadıklarını belirtti. Muhaceret Dairesi’nin, ısrarla anneyi de görmek istediğini, ancak müvekkilinin annesinin de 2 milyon TL’yi aşkın bir vize cezası nede-niyle ülkeye giriş yapmasının mümkün olmadığına değinen Dal, deport tehlikesiyle karşı karşıya kalan müvekkilinin, şu an için vatansız durumda olduğunu, gidebilecek hiçbir yerinin olmadığı-nı vurguladı. Avukat Beste Dal, “Şu an müvekkilimin yasal olarak deport edilebileceği hiçbir ülke yok, izinsiz ikamet statüsünde olması nedeniyle de şu anki durumda serbest bırakılabilmesi mümkün değil, böyle bir çıkmaz içerisinde sonuç almak için çabalıyoruz, yetkililerin bir an ön-ce, ivedilikde bu duruma çözüm bulmasını ve müvekkilime yasal statü verilmesini talep ediyo-ruz” şeklinde konuştu.