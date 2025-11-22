banner564

Acemi erler ant içti aileleri gururla izledi

Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda Birinci Dönem Sonbahar 2025 Celbi için tören düzenlendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Birinci Dönem Sonbahar 2025 Celbi Acemi Erleri’nin Ant İçme Töreni dün Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda düzenlendi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan edinilen bilgiye göre; tören saat 10.00’da başladı ve protokol mensupları, subaylar, astsubaylar ile acemi erlerin ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören sırasında acemi erler, Güvenlik Kuvvetleri’ne katılacak olmanın onurunu ve sorumluluğunu simgeleyen yeminlerini etti.

Tören boyunca, aileler çocuklarının ant içme anlarını yakından takip etti. Subaylar, acemi erleri tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu ve askeri disiplin ile görev bilincinin önemi üzerinde duruldu. Tören, marşların çalındığı, acemi erlerin düzenli ve disiplinli duruşlarıyla son buldu.
 

