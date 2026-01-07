ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoydukları askeri operasyonu övdü.

Trump, Maduro'nun "kendi dansını taklit etmeye çalıştığını söyledi, "Ben kralım" dedi.

Başkent Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, burada iç politikadan dış politikaya kadar kapsamlı açıklamalar yaptı.

Venezuela'ya düzenledikleri askeri operasyonun "çok karmaşık" olmasına rağmen "başarıyla tamamlandığını" savunan Trump, operasyona ilişkin detayları paylaştı.

Trump, "(Operasyon) Çok karmaşıktı. 152 uçak kullandık. İnsanlar sahada askerlerimizin olup olmamasından bahsediyor, sahada çok sayıda askerimiz vardı. Bizden kimse öldürülmedi" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun alıkonulduğu süreçte çok sayıda Kübalının öldürüldüğünü aktaran Trump, "Onlar bizim geleceğimizi biliyorlardı ve korunuyorlardı ama bizim askerlerimiz korunmuyordu. Neredeyse tüm ülkenin elektriği kesilmişti. İşte o zaman bir sorun olduğunu anladılar. Caracas'ta elektrik yoktu. Yani onları biraz şaşırttık" diye konuştu.

Venezuela'nın başkentine yönelik bir tür askeri operasyonu sadece ABD'nin gerçekleştirebileceğini savunan Trump, bundan sonra önemli silahları daha hızlı üreteceklerini kaydetti.

Maduro'yu "şiddet yanlısı" olmakla suçlayarak "milyonlarca insanı öldürdüğünü" savunan ABD Başkanı Trump, Maduro'dan Demokratların da hiç hoşlanmadığını ancak şimdi sadece siyasi saiklerle kendisini eleştirdiklerini söyledi.

Trump, Maduro'nun "kendi dansını taklit etmeye çalıştığını ancak şiddet yanlısı bir adam olduğunu" savunarak, Venezuela Devlet Başkanı'nın Caracas'ta "işkence odaları" kurduğunu ileri sürdü.

ABD ordusunun kapasitesine değinen Trump, "ABD bir kez daha yeryüzündeki en güçlü, en gelişmiş ve en ölümcül orduya sahip olduğunu kanıtladı. Kimse bizi alt edemez, yaklaşmak bile mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Trump, savunma sanayisine de mesaj vererek, silah üretiminin hızlandırılacağını, savunma şirketlerine bu konuda baskı yapacaklarını söyledi. Savunma sanayiindeki teslimat sürelerini eleştiren Trump, müttefik ülkelerin yıllarca uçak ve helikopter beklemek zorunda kaldığını belirtti. Trump, "Bir F-35 için dört yıl, bir helikopter için beş yıl bekleniyor. Buna artık izin vermeyeceğiz. Daha hızlı üretilecek" dedi.

Yeni ticaret politikalarına da dikkat çeken Trump, gümrük vergileri ile zengin olduklarını belirterek, "Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana 'Yılın satışma danışmanı' ödülünü verdiler" diye konuştu.

Saldırıda 57 kişi öldü

Venezuela basını, ABD'nin düzenlediği saldırılarda, 23 Venezuela askeri, 32 Kübalı asker ve 2 sivil olmak üzere toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Küba Komünist Partisi, ABD saldırısında hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini paylaşarak, ABD askerleri ile çatışmaya girdiklerini ve direniş gösterdiklerini ifade etti.