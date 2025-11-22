CHP katılmayacak

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan Meclis komisyonu, İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşme kararı aldı. CHP, ziyarete katılmayacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözlerin çevrildiği İmralı kararı verildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'ndan İmralı'ya gitme kararı çıktı.

Komisyon içerisinden kurulacak bir heyet, İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek.

Komisyondaki karar nitelikli çoğunlukla alındı. Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmadı.

AK Parti, MHP ve DEM Parti “evet” oyu verirken, üç partinin toplam oyu firesiz 30 oldu.

Yeni Yol çekimser kaldı.

EMEP ve TİP, “evet” oyu kullandı.

Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife “ret” oyu verdi.

Komisyonda toplam 32 “evet” oyu kullanıldı.

İmralı'ya ne zaman gidilecek?

İmralı Adası'na ziyaretin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Partiler, ziyarete hangi isimlerin katılacağını yarın Meclis Başkanlığı'na bildirecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin izin alınacak.

AK Parti adına İmralı'ya gidecek isim Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman olarak belirlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı ziyaretine katılacağını açıklamıştı.

DEM Parti'den ise Gülistan Koçyiğit'in heyette yer alacağı açıklandı.

CHP'nin ziyarete ilişkin kararı komisyon toplantısında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından açıklandı.

Emir ziyarete katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Ziyarete katılmayacaklarını ancak komisyonda yer almayı sürdüreceklerini kaydeden Emir, "Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken; biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri üreten partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz." diye konuştu.

Kapalı oturum kararına tepki gösteren CHP'li üyeler, toplantıdan çıkıp oylamaya da katılmadı.

İsim listesi yarına kadar bildirilecek

Meclis Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin bilgi notu yayınlandı. Bilgi notunda kararın 5’te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım 2025 Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.