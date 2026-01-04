banner564

Dayanışma mesajı verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile görüştü

Dayanışma mesajı verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile görüştü. Lavrov’un yaptığı görüşmede, ABD'nin Venezuela'ya silahlı saldırısı karşısında Moskova'nın Venezuela halkıyla olan güçlü dayanışmasını dile getirdiği belirtildi.
Rusya'nın, Venezuela'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı hükümetin politikasını desteklemeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Taraflar, durumun daha fazla tırmanmasını önleme ve diyalog yoluyla durumdan bir çıkış yolu bulma yönündeki çabaları desteklediklerini ifade ettiler." denildi. Açıklamada, her iki tarafın görüşme sırasında, Rusya ve Venezuela arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da güçlendirme konusundaki karşılıklı yaklaşımı paylaştıkları ifade edildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 2 dakika Önce

"kapsamlı stratejik ortaklığı daha da güçlendirme " miiiiişşş. Mevcut stratejik ortaklığınız sınıfta kalmaktan beter iken bu ifadekeri utanmadan nasıl kullanırsınız!

SIRADAKİ HABER
Ekipler görevde
Ekipler görevde
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner628

banner474