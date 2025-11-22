Keyifli anlar yaşandı

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi, Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlar için özel bir yemek etkinliği düzenledi.

Belediyeden alınan bilgiye göre; etkinlik İskele’de gerçekleştirildi. Yemeğe Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, eşi Mürvet Karavezirler, belediye meclis üyeleri ve bölge muhtarları katıldı.

Etkinlik, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne bağlı köylerde yaşayan 65 yaş üstü bireylere yönelik olarak hazırlandı. Program kapsamında Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi 5. Mevsim Yaşam Korosu sahne aldı. Ayrıca Belgin ve Davut Ceylan Güden çifti de müzik dinletisi sundu.

Balıkesir, Meriç, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akıncılar, Düzova, Cihangir, Kalavaç, Çukurova, Yeniceköy, Beyköy, Değirmenlik, Minareliköy ve Demirhan köylerinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ağırlandığı etkinlikte konuşan Başkan Ali Karavezirler, belediye bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakım Merkezi’nin çalışmalarına değindi. Karavezirler, merkez çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak, yaşlı bireylere sağlanan hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, müzik dinletileri ve koroların performanslarıyla renkli görüntülere sahne oldu ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.

