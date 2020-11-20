Yaptırım tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maas, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmesi gibi provokasyonları bırakması gerekiyor” dedi.

Maas, "Eğer Türkiye Akdeniz'in doğusunda provokasyon yapmayı sürdürürse, Aralık ayında yapılacak AB Zirvesi'nde yeniden yaptırımları konuşabiliriz" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Avrupalı mevkidaşlarıyla bir araya gelmeden önce açıklamalarda bulundu.

Maas, Türkiye’nin Akdeniz’in doğusunda provokasyon yaptığını öne süren Maas, “Aralık ayında AB Zirvesi’nden ne sonuç çıkacağına karar vermek Türkiye’nin elinde” dedi. Maas, eğer Türkiye’nin yaklaşımında bir değişiklik olmaması durumunda yaptırım konusunda yeni tartışmaların Aralık’ta gündeme geleceğini söyledi.

Maas, “Aralık ayına kadar Türkiye’den pozitif bir adım gelmezse yaptırım konusunu görüşebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmesi gibi provokasyonları bırakması gerekiyor” ifadesini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 11:27