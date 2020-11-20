‘Yıkım olur’

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinden çıkmadığı sürece gevşek veya desantralize federasyonun görüşülebileceği” mesajını verdi.

Alithia gazetesine göre; Hristodulidis “Astra” radyosuna yaptığı açıklamada, “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinden çıkmayan gevşek veya desantralize federasyon çözümünün, adadaki her iki tarafın endişelerini giderebileceğini” söyledi.

Habere göre, Hristodulidis, iki devletli çözümün “Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet etmediğini” ve “her iki toplum için de yıkım anlamına geleceğini” savundu.

Bazı ülkelerin KKTC’yi tanımaya hazırlandığı şeklindeki iddiaları da değerlendiren Hristodulidis, “Şu ana kadar bunu doğrulayacak bir herhangi bir bulgu olmadığını” savundu.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve AB’nin KKTC’yi tanıyacağı iddia edilen ülkelere yönelik yoğun girişimleri bulunduğunu vurgulayan Hristodulidis, özellikle 6 ülke üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti.

Hristodulidis, Azerbaycan ve Pakistan’a yönelik hali hazırda girişim yapıldığını ifade ederek “gerek bizim, gerekse AB’nin yaptığı girişimler sonucunda, bu yönde (tanınma) bir unsur ortaya çıkmadı” iddiasında bulundu.

Türkiye’nin sözde “saldırgan tutumuna” ilişkin dönüm noktalardan ilkinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ziyareti, ikincisinin ise 10 Aralık’taki AB Zirve Toplantısı olduğunu savunan Hristodulidis, Lute’un “hali hazırda ziyaret konusunda Atina’yla temasa geçtiğini, yakın zamanda da Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini” ifade etti.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Desantralize Federasyon… Yeniden Oynatılıyor” başlığı altında verirken, Hristodulidis’in dünkü açıklamalarıyla gevşek veya desantralize federasyonu yeniden kamuoyunun gündemine getirdiği yorumunda bulundu.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklamasında yer alan, “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesindeki desantralize bir federasyonun Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin endişelerini giderebileceği” şeklindeki sözlerini aktardı. Hristodulidis’in “herhangi bir çözüm şeklinin 1960 devletinin iç yapısının bir federasyona dönüşmesini sorgulayamayacağı” ifadesini sürekli tekrarladığı vurgulandı.

Habere göre, Hristodulidis, “devletin federal yapısı bozulmadan hangi yetkilerin desantralize edilebileceği” şeklinde gazetenin yönelttiği bir soruya “En temel yetkilerle üç singles (tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet ve tek vatandaşlık) ve İki Toplumlu, İki Kesimli Federasyonun hiçbir şekilde sorgulanamaması için bunlarla ilişkili tüm yetkiler” yanıtını verdi.

Gazete, bu görüşün, gerek Rum hükümeti, gerekse DİSİ içerisinde benimsenmiş gibi göründüğünü, BM Genel Sekreteri’nin beşli konferans sürecini ilerletmesinde bu tezin “köprü vazifesi göreceğinin anlaşıldığını” da savundu.