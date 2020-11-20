KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın açıklamasına yanıt verdi ve iddiaları yalanladı.

Avcıoğlu, “KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 4 adet Çift Yakıtlı Jeneratör alımı konusunda keşif bedelini 42 milyon Euro olarak belirlediği, bu keşif bedelini dönemin Başbakanının müdahale ederek 28 milyon Euro’ya düşürdüğünü, aradaki 14 milyon Euro’nun Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından paylaşılacağını iddia etmiştir. Bu iddia külliyen yalandır” ifadesini kullandı. Avcıoğlu, “Baskı, tehdit ve çamur at izi kalsın politikalarına hiçbir zaman boyun eğmedim, bundan sonra da eğecek değilim. Asılsız bu iddialar ile çamur atmaya devam edilmesi halinde, bu iddiaları ortaya atan ve yayanlar hakkında tüm hukuki haklarımı kullanmaktan çekinmeyeceğimi de belirtmek isterim” dedi.

28.02.2019’daYönetim Kurulu kararı ile yine bu 4 jeneratörün alımı için Uluslararası İhaleye çıkılması kararı alındığını kaydeden Avcıoğlu, konunun Tufan Erhürman Başkanlığında Bakanlar Kurulunca onaylanarak, 26.04.2019’da Resmi Gazetede yayınlanarak, ihale edilmek üzere Merkezi İhale Komisyonuna gönderildiğini belirtti. İhale Dosyasındaki Keşif Bedelinin de 36,732,749.55 Euro olduğunu kaydeden Avcıoğlu, “2018 ve 2019 yıllarında da Sendika Başkanı olan Kubilay Özkıraç’ın

2 yıldır susmasının sebebi nedir?” diye sordu.

Avcıoğlu, “Bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin banka hesaplarında anormal hareketlilikler yaşandığı iddiasının ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerini zan altında bıraktığını da söyledi. “Aralık 2019’da

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığına tüm KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, birinci derece akrabalarımızın sahip olduğu taşınır/taşınmaz mallar dahil olmak üzere, Mal Bildirimi Beyanında bulunduk” diyen Avcıoğlu, “Bugün yeni bir Mal Bildirimi Beyanında bulunmaktan zerre çekincem yoktur. Kendisi iddiaları ile kimi ve/veya kimleri kastettiğini belgeleri ve isimlerle birlikte açıklamakla mükelleftir” ifadesini kullandı.

Avcıoğlu, kendisinin de bulunduğu bir yemekte EL-SEN’e darbe yapıldığı ve Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin istifa ettirildiği iddiasının da doğru olmadığını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 11:51