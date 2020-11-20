Alioğlu tepkili

Çiğdem AYDIN

Çiftçiler Birliği ile Vergi Dairesi arasında imzalanan protokolle e-devlet sistemine geçilirken, üreticiler için yeni uygulamalar gündeme geldi. Çiftçiler Birliği’ne üye olmayanlar bundan böyle ne seyrüsefer çıkarabilecek ne de çiftçiler için verilen kaynaklardan yararlanacak. Tarımsal üretimle ilgili tüm işlemlerin odağı Çiftçiler Birliği olacak. Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu bu duruma tepki gösterirken, “Biz birliği kilitleyip anahtarını da kaymakama verelim bitsin bu iş” dedi. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise yeni uygulamayı yerinde bulduğunu, tüm üreticilerin ve iş araçlarının kayıt altına alınacağını ifade etti.

Ne dediler…?

Ali Alioğlu (Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı)

“ Tarım araçlarının seyrüseferini çıkarmak için Vergi Dairesi’ne giden üreticiler tarımsal faaliyet gösteren araçlara ruhsat çıkarırken, bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu sorun, Çiftçiler Birliği’ne kayıtlı olmayanların seyrüsefer ruhsatı çıkaramamasıdır. Bu ülke tekel yönetilecekse, yasalar çiğnenecekse çıksınlar söylesinler biz de birliğin kapısını kapatalım anahtarı da Kaymakamlığa verelim bitsin bu iş. Eskisi gibi Tarım Dairesine gidip, tarımla uğraştığınıza dair belge ile Vergi Dairesi’nden tarımsal aracımıza ruhsat çıkaramıyoruz.

İllaki Çiftçiler Birliği 'ne kayıt olunacak ise Tarım ile ilgili birlikler kapatılsın. Bu yanlışın derhal düzeltilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu ülkenin tarımına çok büyük zarar verecektir.

Eğer ben Çiftçiler Birliğine kayıt olacaksam ilk kayıt için 320 TL vermem gerekiyor.

Sonraki yıllar için 50 TL daha ödemem gerekiyor. Bu çağ dışı yasa dışı bir uygulamadır. Bu tarımla uğraşan üreticilere doğrudan darbedir. Bu uygulamanın yasada yeri yoktur ve suçtur.”

Hüseyin Çavuş Kelle (Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı)

“Çiftçilik ile uğraşan herkes zaten birliğimize kayıtlıdır. Traktörler de kayıt altına alıyor. Bundan sonra kaçak traktör kullanılamayacak mesela. Verilen yıllık ücret ile kendileri seyrüseferlerini, sigortalarını ve kredi desteklerini yapabilecekler başka da para verilmeyecek. Daha önce birliklere üyelik vardı her bir işlem için para ödüyorlardı. Şimdi ödemeyecekler ama E-Devlet sisteminin içine de kayıt olacak. Vergi Dairesine gidip “benim traktörüm var” deyip kayıt olamayacak. “Çiftçiler Birliğine kayıt olun öyle gelin” denilecek.

Bu sayede kayıt dışı veya çiftçilik ile uğraşmayan kişiler kaynak alamayacak. Muafiyet belgesini alabilmesi için çiftçi olduğunu ispat etmesi lazım. Çiftçi olduğunu da ispat edebilmesi için bize kayıtlı olması gerekiyor. Araçlar adaya gelirken de bizden belge alınır. Tarım Dairesi daha önceden belge verebilirdi. Yeni gelen seyrüsefer sistemi online sisteme geçti. İki merkez arasında bir iş birliği yapılıyor. Çiftçiler her traktör için 50 TL, üç traktöre ise 150 TL verirdi. Şimdi bizden 50 TL ile üç traktörüne seyrüsefer çıkarabiliyor. Yılda 50 TL ile tüm işlerini yapabiliyorlar. Traktörlerin el değişimi noktasında sıkıntı yaşandığı için de bu sistem kayıt altına alıyor. Personelimiz haftanın beş günü

online sistemde çalışıyor. Ayrıca Birlikler ve Dernekler yasasında bir tek Çiftçiler Birliği yasal statüdedir.”