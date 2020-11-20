Çin iş insanları, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Özmen Safa başkanlığında yatırım yapmak üzere ülkeye gelen Çin iş insanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye yıllardır yaptığı yatırımlardan dolayı Ali Özmen Safa’yı kutlayarak, Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu, hep birlikte yapılan çalışmalarla dünyaya egemen eşitlikte yan yana yaşayan iki devleti savunduklarını, artık daha yüksek sesle duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Ne mutlu bize ki bugün yurt dışından ülkemize gelen yatırımcılar sizlerle birlikte yatırım yapmaya hazırlanıyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yabancı yatırımcıların ticari anlayışlarına cevap verebilecek, mali ve hukuki danışmanlık yapabilecek uluslararası tecrübeye sahip kurum ve kuruluşlar bulunduğuna işaret etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceği hak ettiğini ve bu anlamda KKTC’nin kalkınma ve gelişme sürecinde arkasında olduğunu söylediğini belirtti.

Ali Özmen Safa da, Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçim zaferinden dolayı kutladı.

“Kaçırılan fırsatların bedelini biz ödedik…”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Beşparmak Düşünce Grubu üyelerini kabul etti.

Tatar, seçilmesiyle birlikte yeni bir sayfa açıldığını kaydederek, yıllar yılı süren federasyon görüşmelerinde kaçırılan fırsatların bedelinin Kıbrıslı Türklere ödetildiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının haksız izolasyon ve ambargoya maruz bırakıldığını dile getiren Tatar, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis ile görüşmesinde, Kıbrıs Türk halkının mağduriyetine dikkat çektiğini, Yeşil Hat Tüzüğü ve Larnaka üzerinden KKTC’ye geçecek turistlere yönelik Rum tarafının kabul edilemez tutumunu masaya getirdiğini vurguladı.