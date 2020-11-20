‘Çoğunluğa dayalı olmalı’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, azınlık hükümetinin ülke sorunlarını daha da derinleştireceğine işaret ederek, mevcut koşullarda çoğunluğa dayalı hükümet modellerinin bulunduğunu söyledi.

Özyiğit, TDP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, kurulacak bir azınlık hükümetinin “ülkede var olan kaosu daha da büyüteceğini” savundu.

Meclis’te çoğunluğa dayalı hükümet formüllerinin bulunduğunu belirten Özyiğit, hükümet kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in, çoğunluğa dayalı bir hükümet modeli oluşturması, bu olmuyorsa da görevi iade etmesi gerektiğini kaydetti.

Çoğunluğa dayalı bir hükümet modeli oluşturma zeminini yakalayamayan Saner’in azınlık hükümeti modeli üzerine yoğunlaşarak, bu konuda çalışma yürüttüğünü ileri süren Özyiğit, bu şekilde oluşturulmaya çalışılacak yapının hem istikrarlı olmayacağını, hem de toplumun sorunlarına çare olamayacağını ifade etti.

Ülkedeki kaosun ve hükümetsiz kalınmasının esas sorumlusunun zamanında yerine vekalet vermeyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu kaydeden Özyiğit, “Zamanında vekalet vermeyerek yapıyı kilitleyen, bütçenin sunulamamasına neden olan ve ülkeyi kaosa sürükleyen zihniyet ile azınlık hükümeti kurarak kaosu derinleştirecek olan aynı siyasi anlayış. Bu anlayış yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor ancak olan da bu topluma oluyor” dedi.

