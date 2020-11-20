‘Erken seçim olacak’

Tuğçe Ülkü AYDIN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gerekli desteği alacak bir azınlık hükümeti olursa onaylayabileceğini söyledi. Ülkeyi bu kadar zaman hükümetsiz bırakmaya gerek olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Zaten belli ki bir, bir buçuk yıl içinde bir erken seçim olacaktır. Bu fedakârlığı yapın, bu halk bu sıkıntıyı çekmesin. Yapılacak işler var, beklentiler var, Bakanlar Kurulu’nun geçireceği kararlar var. Meclis’te alınacak kararlar ve bütçe var” dedi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’na başlayalı yaklaşık 4 hafta olduğunu ve bu sürenin oldukça yoğun geçtiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu süre içinde bir Ankara ziyareti gerçekleştirdiğini, hükümet aşamasında ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner’e hükümeti kurma görevi verdiğini anımsattı.

Hükümet boşluğunun oluşması sistemle alakalı

Kendisi Başbakanken, Cumhurbaşkanı seçilmesi ardından bir hükümet boşluğu durumunun ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada kimsenin bir kusuru olmadığını, bunun sistemle alakalı bir durum olduğunu kaydetti.

Yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin devam ettiğini, tüm bakanların kendi bürokratlarıyla görevlerine gittiğini, devletin işlerini ve gereklerini yerine getirebildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan olmadığı için sadece Bakanlar Kurulu’nun toplanamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Baktığımızda şu anda bu hükümet devam ediyor, bir anlaşma beklerdim, üzüldüm” dedi.

Tatar, hükümet seçeneklerinin kendisine getirilmesinin ardından konuyu değerlendireceğini ancak azınlık hükümeti bazı modellerin Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki yorumları doğru bulmadığını, konun hukukçular ve başsavcıdan görüş alınarak değerlendirileceğini kaydetti.

Ülkeyi hükümetsiz bırakmaya gerek yok

Ülkeyi bu kadar zaman hükümetsiz bırakmaya gerek olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Zaten belli ki bir, bir buçuk yıl içinde bir erken seçim olacaktır. Ocak ayında bu dönemin

3 senesi dolmuş olacak. Dolayısıyla zaten bu siyasi yapıda hükümetler en fazla 4 yıl gider. Bir sene sonra, 9 ay veya 6 ay gibi bir süre sonra seçim olabilir. Bu fedakarlığı yapın, bu halk bu sıkıntıyı çekmesin. Yapılacak işler var, beklentiler var, Bakanlar Kurulu’nun geçireceği kararlar var. Meclis’te alınacak kararlar ve bütçe var” dedi.

İki devlet istiyoruz

Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniter bir devlette Kıbrıslı Türklerin çok şey kaybedeceğini, azınlık bir statüye indirgeneceğini vurgulayarak, “Devlet kurmuş bu olgunluğa, bu erdeme ulaşmış bir halk olarak asla biz bunu kabul etmeyiz, edemeyiz” dedi.

Egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ama işbirliği içinde olan iki devlet istediklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Uluslararası camia buna farklı bakabilir ama bizim pozisyonumuz budur. Arkamızda da Türkiye Cumhuriyeti vardır” şeklinde konuştu.

Azerbaycan TV 5 Haber kanalına konuştu

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar konuk olduğu Azerbaycan TV 5 Haber kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, ilk ziyaretini, her koşulda Kıbrıslı Türklerin yanında olan Anavatan Türkiye’ye gerçekleştirdiğini anımsattı.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beraberindeki bir heyetle, KKTC’nin kuruluşunun 37’nci yıl kutlamalarına katıldığını dile getirerek, Erdoğan’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ülkemize gelerek önemli temas ve incelemelerde bulunduğunu söyledi.