Yarış kızıştı

Dünyanın pür dikkat takip ettiği ABD Başkanlık Seçimlerinde düğüm çözülmedi. Uluslararası ajanslar gelişmeleri 'son dakika' ve 'acil' kodlarıyla servis ederken, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında kıyasıya yarış sürüyor. Seçimin kaderini tayin edecek eyaletlerde sonuçlar netleşmiş değil. Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden yarışı çok az farkla önde götürüyor. Trump uzun yıllardır kazananın ipi göğüslediği Florida'yı kazandı. Arizona ve Wisconsin'de ise gülen taraf Biden oldu. Biden yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajı verirken, "Başkanlığı kazanmak için 270 delegeye sahibim. Burada başkanlığımı ilan edemem. Oyların sayılmasını bekleyeceğiz. Bu seçim bittiği zaman her zaman ABD olarak yapmaya çalıştığımız şeyi devam edeceğiz. Birbirimizi tekrar

dinleyeceğiz, birbirimize tekrar saygı göstereceğiz. Dinleyeceğiz bir araya geleceğiz. Bir ulus olarak bir olacağız" dedi.

Biden: Her oy sayılmalıdır, halk susturulamaz

Joe Biden kameraların karşısına geçerek şunları söyledi: “Bu gece uzun bir oy sayımından sonra kazanının biz olduğunu söylemek istiyorum. Zafer ilan etmek için değil, oy sayımı bitince kazananın biz olacağımızı söylemek için buradayım” dedi. Biden, “Kampanyamızla gurur duyuyorum. Demokratların adayı olarak seçime girdim ancak tüm Amerikalıların başkanı olarak yöneteceğim” ifadesini kullandı.

270 delegeye hemen hemen sahip olduğunu söyleyen ve son 120 yılın en yüksek katılımlı seçimi olduğu belirtilen seçimdeki oy kullanma oranlarına değinen Biden, “Burada halk yönetimde. Güç kimseden alınamaz ya da kimse gücü elinde tuttuğunu iddia edemez. Güç halktan gelir” dedi.

Trump’ın Wisconsin’de yeniden sayım ve Pennsylvania’da oy sayımının durması çağrısı yapmasıyla ilgili de “Her oy sayılmalıdır” ifadelerini kullanan Biden, “Her oy sayılmalıdır. Halk susturulamaz, halka baskı yapılamaz, halk teslim olmayacak. Dostlarım, buradan muzaffer olarak çıkacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim zaferim olmayacak, hepimizin zaferi, Amerika için demokrasinin zaferi olacak.”

Trump: Oylarım yok oldu

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı devam ederken günün ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Trump, mektuplar aracılığıyla gönderilen oy pusulalarına tepki göstererek, "Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı" dedi. Trump, " Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç. Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı" ifadesini kullandı.

Anket şirketlerinin tahminlerinin tutmadığına da işaret eden Trump, "Anketçiler durumu çok yanlış anladı." değerlendirmesinde bulundu.

West'in kaybettiği kesinleşti

ABD Başkanlık seçimlerinin sansasyonel adayı rap şarkıcısı Kanye West'in oy oranı yüzde 1'in altında kaldı. West destekçilerine 2024'ü işaret etti.

43 yaşındaki Amerikalı rapçı ve müzik yapımcısı Kanye West, 12 eyalette katılabildiği seçimde yaklaşık 60 bin oy alarak Yeşil Parti ile Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geçti. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’i geride bıraktı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarda başkanlık seçimini kaybettiğini kabul eden West, Beyaz Saray hayalinden vazgeçmediği göstererek, “KANYE 2024” yorumunu taşıyan bir fotoğrafını yayınladı. Euronews’ta yer alan habere göre, oy sayımına geçilmeden Twitter’den bir açıklama yapan West, “Tanrı çok iyi, hayatımda ilk kez ABD başkanlığı için oy verdim ve bunu gerçekten güvendiğim biri için yaptım… ben” diyerek heyecanını paylaştı.

