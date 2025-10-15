Yıkık kentte umutlar yeşerdi

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun şehir ve köylerden çekilmesinin ardından Filistinliler yeniden günlük yaşamlarına döndü. Çarşılar ve dükkanlar yeniden açılırken, kentte hayat normale dönmeye başladı.

Ateşkes sonrası 310 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyine gittiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası 310 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeyinine gittiğini söyledi.

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesle Gazze Şeridi içindeki hareket kısıtlamalarının azaldığını kaydeden Laerke, insani yardım görevlilerinin sahada daha kolay hareket edebildiğini söyledi.

Laerke, hafta sonu boyunca Gazze'nin güneyinden kuzeyine 310 binden fazla kişinin hareket ettiğini belirtti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 55 milyon ton enkaz olduğunu ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025, 02:05