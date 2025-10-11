Kent yerle bir oldu

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların ardından yürürlüğe giren ateşkesle birlikte, Gazze’ye dönen on binlerce Filistinli büyük bir yıkımla karşılaştı. İki yıl süren bombardıman sonucunda kentte binaların büyük kısmı enkaz haline gelirken, elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı tamamen yok oldu. Gazze hükümetinin Medya Ofisi, evlerin yüzde 60’ından fazlasının yıkıldığını belirterek, bölgenin gerçek bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Evlerine dönenler, enkaz halindeki binalarda temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve birçok kişi çadırlarda yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Mısır tarafından hazırlanan “Gazze’nin Erken İyileştirilmesi, Yeniden İnşası ve Kalkınması” başlıklı 91 sayfalık rapora göre, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de toplam maddi hasar yaklaşık 29,9 milyar dolara ulaştı. En fazla etkilenen sektör konutlar olurken, 27 bin konut tamamen yıkıldı, 58 bin 500 dairede kısmi hasar tespit edildi. Caddelerin büyük bölümü tahrip oldu ve altyapı büyük oranda yok edildi. Bölgede sağlık merkezlerinin ve okulların yüzde 95’i kısmen veya tamamen zarar görmüş durumda. Binlerce insanın enkaz altında olduğu tahmin edilirken, insani yardımın hızla ulaştırılması ve bir milyon litre yakıtın bölgeye gönderilmesi, Gazze’deki iyileşme sürecinin başlaması için kritik öneme sahip. Filistinliler, yaşadıkları yıkıma rağmen topraklarını terk etmeyeceklerini belirterek, yeniden inşa sürecinin yıllar alacağını bilseler de evlerine dönme kararlılığını sürdürüyor.



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025, 10:19