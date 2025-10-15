Şölen havası yaşandı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği 20’nci Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı geçtiğimiz pazar günü yapıldı.

Lurucina sokakları, bu yıl ikinci kez ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerle doldu taştı.



Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleşen panayırda, yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları kuruldu, konserler, müzik dinletileri, dans gösterileri sunuldu. Panayır, Grup Reva konseriyle sona erdi.

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Köylerindeki Yaşam ve Tarihi Binalar” adlı fotoğraf sergisi de panayır günü, konukların izlenimine sunuldu.



Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi ile Kıbrıs Fotoğraf Sanat Derne-ği’nin ortaklaşa yürüttüğü fotoğraf kursunun 25 kursiyerinin belediye sınırları içerisindeki köylerde çektiği fotoğrafların yer aldığı sergide, 50 fotoğraf yer aldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 20’ncisi düzenlenen Evvel Zaman İçinde Luru-cina Panayırı’nın yine kalabalığıyla farkını ortaya koyduğunu belirterek katılan herkese teşekkür etti.