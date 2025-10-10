Savaş değil barış

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail’in anlaşmaya varması tüm dünyada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu süreçte önemli rol oynayan ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Kudüs'e gitmesi beklenirken, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 5 gün süreceği kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamasında, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip ederek, görev gücünde Türkiye olarak yer alacaklarını söyledi. Erdoğan "Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız" dedi.

İmzalar atıldı

Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması için yürütülen müzakereler sonuç verdi. İsrail ve Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırladığı 20 maddelik Gazze ateşkes anlaşmasına Mısır’da imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Barış için imza töreni yapacağız. Gazze’deki savaşı bitirdik. Pazartesi veya salı günü rehineler serbest kalacak” dedi. Trump, Gazze’nin yeniden inşa sürecine girileceğini belirterek, “Bizi sevmeyenler bile hakkımızı teslim etti. İran’a yönelik saldırımız çok önemliydi. Şimdi İran’la da iş birliği yaparak onların da ülkelerini yeniden inşa etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, sürece katkı sağlayan ülkelere teşekkür ederek, “Türkiye, Mısır ve Katar liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsen ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla doğrudan temas kurdu” dedi.

Hamas: Kalıcı ateşkes başladı

Hamas’ın Gazze lideri ve başmüzakerecisi Halil El Hayya, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını ilan ediyoruz” dedi. Hamas, arabulucular ve ABD’den garanti aldıklarını belirterek, “İsrail hapishanelerinde tutulan tüm kadın ve çocuklar serbest bırakılacak. Refah Sınır Kapısı çift yönlü olarak açılacak” ifadelerini kullandı.

El Hayya, anlaşma kapsamında 250’si müebbet hapis cezası alan mahkûm olmak üzere toplam 1950 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı.

Ateşkesin Takvimi

Anlaşmaya göre İsrail, onaydan sonraki 24 saat içinde çekilmeye başlayacak.

11-13 Ekim tarihleri arasında Hamas’ın elindeki tüm rehineleri serbest bırakması bekleniyor.

Aynı süreçte İsrail, 250’si müebbet mahkûm olmak üzere bin 950 Filistinliyi serbest bırakacak.

Trump’ın da ateşkes sonrası İsrail’i ziyaret ederek Knesset’te konuşma yapması planlanıyor.

Netanyahu: Trump Nobel Barış Ödülünü hakketti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın ardından ABD Başkanı Trump’a övgüde bulunarak, “Nobel Barış Ödülü Trump’a verilmelidir” dedi. İsrail hükümet sözcüsü Shosh Bedrosian, Netanyahu ve Trump’ın anlaşma sonrasında “duygusal” bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, iki liderin birbirlerini tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan: Görev gücünde yer alacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşmasına değindi.

Erdoğan, "Acil kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız." İfadesini kullandı.

Erdoğan, ilan edilen ateşkes ile ilgili, "Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını harfiyen takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir." dedi.