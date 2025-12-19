Yollar kapandı sorun yaşandı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık birliklerinin çağrısıyla Brüksel’e gelen binlerce çiftçi, Avrupa Parlamentosu önünde bulunan Lüksemburg Meydanı’nda toplandı. Çiftçiler, Avrupa Parlamentosu çevresiyle birlikte Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi binalarının da yer aldığı Rue de la Loi Caddesi ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktör park ederek trafiği durma noktasına getirdi.

Lüksemburg Meydanı’nda toplanan bazı çiftçiler, Avrupa Parlamentosu binasına doğru patates ve yumurta fırlattı. Bu sırada polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin yapıldığı binaya yaklaşmak isteyen çiftçiler, polis barikatlarıyla karşılaştı. Bazı göstericilerin barikatlara doğru havai fişek atması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahalede bulundu.

Protestoya katılan çiftçiler, traktörlerin üzerine “Çiftçi yoksa gıda yok”, “MERCOSUR’u durdurun” ve “Daha az Brüksel, daha fazla özgürlük” ifadelerinin yer aldığı pankartlar astı. Göstericiler, MERCOSUR ile yapılması planlanan anlaşmanın Avrupa’daki tarım ve hayvancılık sektörünü olumsuz etkileyeceğini savunarak, yerli üretimin korunmasını istedi.

