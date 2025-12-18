‘Yunanistan için tehdit’

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Parlamento Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ana gündem maddesi yine Türkiye'ydi. Ankara’dan duyulan endişeyi açık şekilde dile getiren Dendias, konuşmasında Türkiye'den sık sık 'bir tehdit' olarak bahsetti ve 'yeni savaş doktrini' için 2030'u işaret etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2026 Mali Yılı Devlet Bütçesi görüşmeleri kapsamında Parlamento Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Yunanistan için “birinci ve temel tehdit” ol olduğunu söyledi. Dendias, savunma harcamalarına ilişkin tartışmaların muhasebe kalemleri üzerinden yürütülemeyeceğini vurgulayarak, “Silahlanma bir masraf değil, hayatta kalmaya yapılan bir yatırımdır” dedi.

Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dendias, Türkiye’nin savunma harcamalarına dikkat çekti. “Bu soru bana defalarca soruldu. Bizim için birinci ve temel tehdidin nereden geldiğini en açık şekilde, sayılarla ortaya koydum” diyen Dendias, Ankara’dan duyulan endişeyi açık biçimde dile getirdi.

Türkiye’ye yönelik değerlendirmelerini sürdüren Yunan Savunma Bakanı, “Bu, başka tehditlerin olmadığı anlamına gelmez. Ancak açıkça dile getirilmiş bir savaş tehdidi varken diğer her şey ikinci planda kalır” ifadelerini kullandı.

Savunma harcamalarında çarpıcı fark

Dendias, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli projeler için yaklaşık 28,7 milyar Euro harcadığını söyledi.

Yunanistan’ın ise Türkiye kaynaklı tehdide karşı yaklaşık 6-7 milyar Euro’luk bir bütçeyle denge kurmaya çalıştığını belirten Dendias, bu tabloyu “gerçek bir tehdit” olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

“Caydırıcılık dileklerle ya da genel ‘barış’ çağrılarıyla kurulmaz” ifadelerini kullanan Yunan Bakan, bunun ancak yetenek, teknoloji, hazırlık ve stratejik planlama ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Yunanistan’a yönelik tehdidin teoriden ibaret olmadığını iddia eden Dendias, bu tehdidin açıkça Türkiye’den geldiğini öne sürdü.

