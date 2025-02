Tümü cezaevinde

Çeşitli nedenlerden dolayı Güney Kıbrıs’a gitmek isteyen biri İranlı, 2’si Somali uyruklu ve 5’i Nijeryalı 7 kişiyi para karşılığında Rum kesimine götürmeye kalkışan Sheja C. Rudasingwa ve Castro Kibugenza ile diğer zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, bin 300 euro ve 300 dolar karşılığında insan kaçakçılığı yapmaya kalkışan Sheja C. Rudasingwa ve Castro Kibugenz ile güneye gitmeyi talep edip, para veren Bliss Ompghene Kunyen, Benjamin Izunna Okwuosa, Mohammad Hassan Aghaei, Blessing Efe Frıday, Abdinasir Mohamud Ahmed, Erdenekhuu Ganbat ve Fadumo Omar Abukar’ı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 29 Ocak 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, kontrol maksatlı durdurulan iki araç içerisinde şüpheli 7 kişi tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu araç sürücüleri Sheja C. Rudasıngwa ve Castro Kıbugenza’nın 7 kişiyi para karşılığında güneye götürmeye kalkıştıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, 7 kişinin araç sürücülerine toplam 300 Euro ile 300 ABD Doları para verdiklerini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlılardan Kunyen’in ifadesinde KKTC’de uyuşturucu suçundan dolayı yurt dışına çıkışının yasak olduğunu, Nijerya’ya gitmek için güneye kaçmak istediğini söylediğini aktardı. Polis, Blessing Efe Friday’in bir yaşındaki bebeğine daha iyi şartlar yaratmak için güneye gitmek istediğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, Abdinasir Mohamud Ahmed’in ise tedavi amacıyla güneye kaçmak istediğini anlattığını söyledi. Polis memuru, İranlı Mohammad Hassan Aghaei’nin ise sadece güneyi gezmek amacıyla o tarafa gitmek istediğini söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, 9 zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.