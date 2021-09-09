Rum kesiminde 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 13 bin 562 test yapıldı ve 105’i yerel 144 pozitif vakaya rastlandı, 365 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 182 vaka yeni saptandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği belirtildi, 33 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, 105 yerel vakanın, 44’ü Lefkoşa, 20’si Girne, 24’ü Gazimağusa, 11’i İskele, 2’si Güzelyurt, 4’ü Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .536.707. Toplam Vaka Sayısı: 17.538. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.748. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1721. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66. Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1537. Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13.

Aşı ve bileklik

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 3 bin 296 aşı yapıldığını da bildirdi.

Son 24 saat İçerisinde takılan bileklik sayısı: 654. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 586.

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 4109. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 46.142.

Güneydeki durum

Coronavirüs son 24 saatte Güney Kıbrıs’ta 5 can daha aldı, 182 vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dün kaybedilen 5 kişi ile toplam can kayıpları 523'e ulaştı.

Son 24 saatte yapılan 48 bin 588 testin 182'si pozitif sonuçlanarak toplam vaka sayısını 117 bin 479'a çıkardı.

Dün itibarıyla 34'ü ağır olmak üzere 131 kişi hastanede tedavi görüyor.