Doğa Koleji öğrencilerine Muhteşem mezuniyet töreni

Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerine diplomaları öğretmenleri tarafından verildi

Doğa Koleji öğrencilerine Muhteşem mezuniyet töreni
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Doğu Akdeniz Doğa Koleji 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı diploma töreni Doğu Akdeniz Doğa Kolejinde gerçekleşti.
 Öğrencilerin bu anlamlı günlerinde okul müdürü Beran Tanseloğlu’nun yaptığı konuşmadan sonra öğrencilere diplomaları dağıtıldı ve ardından düzenlenen kep atma töreniyle öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılını sonlandırdı. Öğrenciler tören öncesi ve sonrasında büyük heyecan yaşadı. Öğretmenleri, öğrencilerine bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 10:37
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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