Akıncı, sosyal mesafeyi koruyarak esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güzelyurt açık pazarında esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı’ya, ziyaretinin bir bölümünde, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyarette yaptığı konuşmada maske takmak ve belli kurallara uymanın birçok yurttaşa zor geldiğini bildiğini, ancak çok daha güvenli bir yaşama ulaşılacak günlerin yurttaşların önlemler konusunda bir birini uyarması ile geleceğini belirtti.

Güzelyurt açık pazarının 3 haftadır yeniden kurulmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, pazarın yavaş yavaş eski canlılığına kavuşacağını belirterek şöyle dedi:

“Bu arada bir çok insanımızın maske kullanmadığını da belirtmeliyim. Maske takmak ve belli kurallara uymak biliyorum hepimize zor geliyor. Bununla birlikte bir birimizi uyararak çok daha güvenli bir yaşama ulaşacağımız günler de gelecek. Biraz daha sabır....”

