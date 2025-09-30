Sürücüler alkollü çıktı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 15-16’ncı kilometreleri arasında dün gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü araç kullanan sürücü yol kenarındaki bariyerlere ve önünde seyreden araca çarptıktan sonra takla attı. Girne’de meydana gelen iki ayrı kazada da sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi. Toplam 3 kişinin hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Ozan Söztutanlar (E-24), 204 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki 34 DN 9036 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç önce yolun solundaki çelik bariyerlere, ardından aynı istikamette seyreden Adnan Altun’un (E-55) yönetimindeki LG 803 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, sağ şeride geçerek bir takla attı ve orta refüjde tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan 34 DN 9036 plakalı araç sürücüsü Ozan Söztutanlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sonrası taburcu edildi.

Polis, Söztutanlar’ın alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Girne’de aynı caddede iki ayrı kaza

Öte yandan Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, önceki akşam saat 19.00 sıralarında 136 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Philip Tafadzwa Kadyarıdzıre (E-30), önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra beton bariyere çarparak durdu.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Naveed Safdar’ın (E-31) hastanede müşahede altına alındığı, kazaya sebebiyet veren zanlının tutuklandığı belirtildi.

Aynı gün saat 22.00 sıralarında, aynı cadde üzerinde 119 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Amgad Nazar Mohamed Elatta (E-23), önündeki araca çarparak yaralandı.

Yaralanan Elatta, Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi sonrası taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.

