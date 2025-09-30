Pazar’a kadar sürecek

Güney Kıbrıs’ın uluslararası ün kazanan Limasol Şarap Festivali, geçtiğimiz Cumartesi günü başladı. Festivalin 5 Ekim Pazar gününe kadar süreceği açık-landı.

Festivalin açılışında ziyaretçilere şarap ve sucuk ikramı yapıldı, halk dansları gösterileri ve müzik konserleri sunuldu. Festivale Kıbrıslı Türklerin de ilgi gös-terdiği belirtildi.

Festivalin açış konuşmasını yapan Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakan Yorgos Papanastasiyu, Limasol’da 64’üncüsünü düzenledikleri festivalin ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Rum bakan, Güney Kıbrıs’ın şarap ihracatının 2023 yılıyla kıyaslandığında yüzde 3 artış göstererek, 2024 yılında yaklaşık 1 milyon 300 bin Euro’ya ulaş-tığını söyledi.

Papanastasiyu “Kıbrıs” şarabının ABD, Çin, İsrail, İngiltere ve Avustralya gibi önemli piyasalarda ilgi gördüğünü söyledi.