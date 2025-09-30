Milli Eğitim Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Güvenli Okul Projesi kapsamın-da, okul çevrelerindeki denetimler sıklaştırıldı; öğrencilerle öğretmenlerin güvenliği için ek önlemler alındı. Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 35 okulda güvenlik görev-lileri işe başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez güvenlik görevlisi ihalesine çıkıldığını belirterek, öğrencilerin güvenli-ğini sağlamak amacıyla 35 kişilik hizmet alımı yapıldığını bildirdi. “Güvenli eğitim, güvenli gelecek” ilke-siyle görevlendirilen güvenlik personelinin, okul giriş-çıkışları ile bahçe ve bina çevrelerinde sürekli denetim yaptığı kaydedildi. Açıklamada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmesi için tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, ilerleyen dönem-lerde güvenlik görevlisi sayısının artırılmasının hedeflendiği ve güvenlik kamera sistemleri sayesinde okul binaları ile çevrelerinin 24 saat gözetim altında tutulduğu vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıkla-mada, “Her çocuk bizim evladımızdır. Bu anlayışla güvenli eğitim ortamı hedefiyle ilkleri hayata geçir-meye devam ediyoruz. Güvenlik görevlileri, kamera sistemleri ve güçlü iş birlikleriyle hem öğretmenle-rimizin hem de öğrencilerimizin güvenle adım attığı bir eğitim ortamı için çalışmalarımızı sürdürüyo-ruz” denildi.