Dünyanın Renkleri’nde ilk karne heyecanı

Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri de ilk yarı karnelerini aldı.

Uzay, Gökyüzü, Yıldızlar ve Ayışığı sınıflarının minikleri, karne sevincini öğretmenleri ve aileleriyle birlikte yaşadı. Karne dağıtımı sonrasında bol fotoğraf çeken miniklerin morali oldukça yüksekti.

Güzel bir dönem geçiren minikler, kısa tatil sonrasında yeniden ders başı yapacak.



