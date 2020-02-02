Dünyanın Renkleri’nde ilk karne heyecanı

Minikler çok mutlu

Dünyanın Renkleri’nde ilk karne heyecanı

 Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri de ilk yarı karnelerini aldı.
 Uzay, Gökyüzü, Yıldızlar ve Ayışığı sınıflarının minikleri, karne sevincini öğretmenleri ve aileleriyle birlikte yaşadı. Karne dağıtımı sonrasında bol fotoğraf çeken miniklerin morali oldukça yüksekti.
 Güzel bir dönem geçiren minikler, kısa tatil sonrasında yeniden ders başı yapacak.
   
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Victoria’s Secret’ın satış görüşmelerinin...
Victoria’s Secret’ın satış görüşmelerinin...
  1. MAGAZİN