Elazığ’da hüzün kareleri

Elazığ’da geçtiğimiz hafta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evler yıkılmış birçok ev ise hasar görmüştü. Devam eden artçı depremler nedeniyle sağlam evlerine bile girmek istemeyen vatandaşlar ise günlerini çadırlarda geçiriyor. Depremden sağ kurtulmanın sevincini dahi yaşayamayan vatandaşlar şimdi ise soğuk havalar ve su baskınları ile mücadele ediyor. Kentte bazı mahallelerde ise su baskınları nedeniyle çadır alanlar başka yerlere taşınmak zorunda kaldı.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem büyük hasar yaratmıştı. 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından binlerce insan ise adeta evsiz kaldı.

Ağır ve orta hasar alan evlerine giremeyen, hatta devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle az hasarlı evlerine dahi girmekte tereddüt eden vatandaşlar geceleri ise kurulan çadırlarda geçiriyor.

Yardımlar yerine ulaşmıyor

Çadırlarda zor şartlar altında yaşayan vatandaşların kışın kendini iyiden iyiye hissettirmesi ve gelen kar yağışları ile birlikte hayatları bir kat daha zorlaştı.

Çadırda kalan depremzedeler şu şekilde konuştu:

* Günlerimiz iyi geçmiyor.

* Gelen yardımlardan buradaki vatandaşlar faydalanamıyor.

* Bir iki tane gördüm gelen yardımları akrabalarına götürüyorlar.

* İzzetpaşa Mahalle muhtarının hanımını gördüm.

* Hanımı iki üç koli erzağı arabaya koydu götürdü.

* Kime götürdü belli değil. Bir haftadır buradayız günlerimiz iyi geçmiyor yani.

* Yaz olsaydı ne yapacaktık?

* O sıcakta, o kokudan. Banyo yok bir şey yok.

* Keşke deprem olmasaydı evlerimizde rahat rahat otursaydık.

“Evlerine bile girmekten korkuyorlar”

Depremin ardından oturdukları gecekondu evi de kaybeden Tilvan ailesi ise şimdi ne yapacağını kara kara düşünüyor.

Emrah Tilvan ile eşi Fatma, 12 yıl önce Malatya'da evlendiklerini belirterek, sonrasında “Elazığ küçük şehir daha rahat yaşarız” diyerek Elazığ'a geldiklerini söylüyor.

Çocuğu veren rızkını da verir inancıyla 8 çocuk sahibi olan ve hamallık yaparak geçimini sürdüren Emrah Tilvan, şu şekilde konuştu:

* Çalışıyordum gençtim her işi yapıyordum.

* Şimdi de yaparım ama artık eskisi kadar iş yok.

* Biz hamalların işi bugün bulup o gün yemek, bir de 8 çocuk var.

* Depremden beri çalışamıyorum.

* Ev taşımaya çağırıyorlar ama binalar girilmeyecek durumda.

* Ev sahibi girmiyor eve. ‘Parası neyse size vereyim’ diyor.

* 50-60 lira yevmiyeye canımızdan olacağız.

“Su basan çadırlar başka yere taşındı”

Öte yandan Elazığ'da önceki akşam saatlerinde bastıran yağışlar çadır kurulan birçok alanda sıkıntı yaşanmasına neden oldu.

Ataşehir Mahallesi'nde kurulan çadırlar ise yaşanan su baskını nedeniyle farklı bir bölgeye taşındı.

Deprem sonrasında bu çadırlara yerleştirilen vatandaşların, çadırlarını su basması sonucu başka bölgelere kaydırıldığı öğrenildi.