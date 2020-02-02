Birleşmiş Milletler’in, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında askerî temas mekanizması fikrini 2506 sayılı kararı ile ileri götürmekte olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberi “BM Tepkileri Görmezden Geliyor… Temas Mekanizmasını İleri Götürüyor… Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Muhafız Ordusu-Türk Ordusu Diyaloğunu Savunuyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Rum yönetimi, yaptığı nabız yoklamasında Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ElisabethSpehar’a, RMMO (Rum Millî Muhafız Ordusu) ile GKK (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı) arasında doğrudan temasın söz konusu olmadığı, temasın RMMO subayları ile Türk Barış Kuvvetleri subayları arasında olabileceği görüşünü iletti.

Haberde Rum yönetiminin bu konuda da Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konusunda da “muhatabının” KKTC değil Türkiye olduğuna, herhangi farklı bir şeyin de KKTC makamlarının tanınmasına denk olacağına inandığı kaydedildi. Son dönemde birçok kez bu mesajı vermesine rağmen BM’nin, Rum tarafından gelen itirazları görmezden gelerek (askerî alanda doğrudan temas mekanizmasını) ileri götüreceğini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Habere göre BM’den adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Rum Haber Ajansı (KİPE) aracılığıyla, BM’nin “askerî mekanizmalarla ilgili düşüncelerini dinlemek üzere iki tarafla da ayrı ayrı konuşmak, akabinde de böyle bir şeyin nasıl işleyebileceğine dair kendi (BM) deneyim ve görüşleriyle katkı koymak niyetinde olduğu” mesajını iletti.

Gazete BM kaynağının KİPE’ye yaptığı “iki tarafın Barış Gücü olmadan kendi aralarında konuşmaları istenmiyor. Aynı odada bulunacak Barış Gücü’nün kolaylık sağlaması ile kendi aralarında konuşmaları isteniyor” açıklamasından, bunun bir öneri olmadığının, hazır bir plan bulunduğunun anlaşıldığına işaret etti.

Rum tarafının kaygılarının; “temas olması demek, biz hazır bulunmayacağız anlamına gelmiyor, gideceğiz anlamına gelmiyor. Taraflardan herhangi birinden ötekini tanıması istendiği anlamına da gelmiyor” denilerek giderilmeye çalışıldığını ekledi.

KKTC’nin, BM’nin bu hareketini bütün konularda temas tezini ileri götürmek için bir fırsat gördüğünü kaydeden gazete Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın BM Barış Gücü ile ilgili Güvenlik Konseyi kararında Ada’ndaki taraflar arasında işbirliği geliştirilmesi yönünde çok önemli irade belirtildiği açıklamasının satırbaşlarını aktardı.

