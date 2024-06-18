Görkemli törenle diplomalar verildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı mezunları diplomalarını aldı. Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan mezuniyet töreni gece geç saatlere kadar sürdü. Üstün başarı gösteren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden törende kep atımı ve havai fişek gösterisi yer aldı.

Törende ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardan bin 752 kişi diploma aldı.

Törene, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, milletvekilleri ile diğer onur konukları katıldı. Törendeki konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “LAÜ benim için gerçekten büyük bir öneme haiz. LAÜ şu anda KKTC’deki üniversitelerden en başarılı, huzur, sükunun ve hiçbir problemin yaşanmadığı bir üniversite. LAÜ’yü tercih ettiğiniz için size ve sizleri okutan ailelerinize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Hocanın: Çok iyi bir duruma geldi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da törendeki konuşmasında, “Burada olmaktan son derece memnuniyet duymaktayım. KKTC’nin yükseköğrenim alanı yaklaşık 40 yıldır iyi üniversitelerin katkısıyla çok iyi bir duruma geldi. Eğitimde kalite ve araştırma yönünde önemli gelişmeler kaydetti” diyerek değerli mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

Öztürk: LAÜ’deki görevimden büyük onur ve gurur duyuyorum

LAÜ’de 3 buçuk yıldır görevde olduğunu belirten LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ise, hayatında birçok görev icra ettiğini LAÜ’de geçirmekte olduğu dönemi bütün görevlerinin üzerinde görerek büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Öztürk mezunlara seslenerek, “Yolunuz açık olsun. Hepiniz bizim birer fahri temsilcimiz olun” dedi.

Yükselen: En fazla güvenilen üniversite

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen konuşmasında, “Ülkelerimizin ve hepimizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlere yapılan yatırımın, yatırımların en önemlisi olduğunun bilinciyle, bugüne kadar mezun ettiğimiz 75 farklı ülkeden 23000’in üzerinde nitelikli mezunlarımıza bu yıl da 31. Dönem mezunlarını ekliyoruz. Sevinç ve gurur dolu bu günde, bizlerle birlikte olduğunuz ve mutluluğumuzu paylaştığınız için siz değerli konuklara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Mezunlar LAÜ ailesine teşekkürlerini iletti

Mezunlar adına konuşan İnci Yüzgülen ve Ifeoluwa Sımeon Adebowale de LAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan akademisyenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler. Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.