Kuzeyde 17, güneyde 245 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 322 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 10 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini,

1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

30 bin adet PCR test kiti ülkemize geldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum (Pandemi) Hastanesi açılışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile pandemi süreciyle ilgili görüşmeleri esnasında PCR test kitleri konusunda taleplerini aktardığını söyledi.

Pilli, görüşmenin ardından 30 bin adet test kitinin ülkemize ulaştığını kaydetti.

Güney’den geleceklere yeni uygulama

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye kısa süreli ziyaret yapacaklar için açıklanan kararın 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerli olduğunu bildirdi.

Üst Komite, Güney Kıbrıs’tan son 24 saat içinde negatif PCR testi ile KKTC' ye geçip 24 saatten kısa süreyle kalmaları durumunda, bu kişilerin karantinadan muaf tutulmalarına karar vermişti.

245 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 245 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 8 bin 498 oldu.

Bunun dışında hızlı test sonucu pozitif çıkan 79 kişiye ise PCR testi yapılacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 04:10