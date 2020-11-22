Çocuğun gerçek anne ve babası aranıyor

Suna ERDEN

İçişleri Bakanlığına doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği sahte evrakla kayıt etmeye çalışan Jiaxi Fan, Peng Suve ve zanlılara yardım ettiği tespit edilen zanlı Mithat Küçükakçalı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç 10.11.2020 tarihinde Lefkoşa'da, Mithat Küçükakçalı, Jiaxi Fan ve Peng Su’nun yurt dışından gelen ve 6 aylık olan bebeğe sahte evrakla nüfus kağıdı çıkarmak isterken tutuklandıklarını söyledi. Polis meselenin ciddi olduğunu söz konusu 6 aylık bebeğin ülkeye nasıl giriş yaptığı veyahut ailesinin tespit edilmesi gerektiğini ayrıca söz konusu sahte olduğu düşünülen evrakın Güney Kıbrıs’ta da kullanıldığı yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.